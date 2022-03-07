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    Diyarbakır'da zincirleme kaza: 1 ölü 4 yaralı

    Otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu zincirleme kaza yaşandı. Korkunç kazada 1 kişi ölürken 4 kişinin tedavisi devam ediyor.
    • İHA
    • 07.03.2022 - 09:28
    • Güncelleme : 07.03.2022 - 09:57
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    Diyarbakır'da zincirleme kaza: 1 ölü 4 yaralı

    Diyarbakır-Şanlıurfa yolunda yolu üzerinde feci bir kaza yaşandı.

    34 GGM 60 plakalı audi marka araç sürücüsü İ.Ö, 44 BC 981 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

    Çarpışmanın etkisiyle karşı şeride fırlayan iki araç sürücüsünden M.A.K. olan 34 BFY 448 plakalı Fiat Doblo marka ticari araç, sürücüsü C.A. olan 34 DK 228 plakalı Skoda marka otomobil ve sürücüsü M.B. olan 21 ACE 906 plakalı Volvo marka araç ile çarpıştı.

    5 KİŞİ YARALANDI

    Toplamda 5 aracın karıştığı kazada 1’i ağır 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, itfaiye ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi.

    Diyarbakır'da zincirleme kaza: 1 ölü 4 yaralı VİDEO

    1 KİŞİ KURTARILAMADI

    Kazada yaralanan A.S, M.S.S, S.Ö, S.U. ve Songül Öztekin ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.

    Ağır yaralı olan Songül Öztekin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Öte yandan hurdalığa dönen cadde, araçların kaldırılmasıyla trafiğe tekrardan açıldı.

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