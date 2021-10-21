2'si çocuk 5 kişinin farklı tarihlerde yaptıkları kapkaççılık olaylarını takibe alan sivil polisler, şahısları yakalayarak emniyete teslim etti.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, motosikletli ve yaya olarak Bağlar ile Kayapınar ilçelerinde farklı tarihlerde kapkaç yöntemiyle hırsızlık yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Mağdurların ifadelerinden yola çıkan ekipler, 45 Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS), 57 iş yeri ve 32 siteye ait toplamda 120 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Ekipler, yapılan çalışma sonucu şüphelilerin G.B, Ş.O., C.Ç ile yaşları küçük H.K. ile A.F. olduğunu saptadı.

KAPKAÇ YAPMAK İÇİN BÖLGEDEYKEN YAKALANDILAR

Olayların gerçekleştiği bölgede sivil olarak önlem alan polis ekipleri, bu sırada kapkaç yapmak için bölgeye gelen şüphelileri yakalayıp gözaltına aldı.

Diyarbakır'daki 5 kapkaççıyı, sivil polisler yakaladı ViDEO

2 KİŞİ, ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden H.K., G.B. ve A.F. tutuklandı, Ş.O. ve C.Ç. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

















