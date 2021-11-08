Diyarbakır'daki amca yeğen kavgasında 1 kişi öldü

Yeğenleriyle tartışan A.O., çıkan silahlı kavgada 47 yaşındaki yeğen Diyadin Okay'ın ölümüne neden oldu. Olayda 1 kişi de yaralanırken, amca gözaltına alındı.

Sabah saatlerinde Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı kırsal Bağdere Mahallesi'nde 47 yaşındaki Diyadin ve Metin Okay ile amcaları A.O. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada Diyadin ve Metin Okay, vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı.

AMCA GÖZALTINA ALINDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri edildi. A.O. gözaltına alınırken, yaralılar ilk müdahalenin ardından Silvan Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

YEĞEN VEFAT ETTİ

Diyadin Okay, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Metin Okay'ın hastanede tedavisi sürerken, jandarma kırsal Bağdere Mahallesi'nde geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

















