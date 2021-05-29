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    Diyarbakır'daki anız yangını kontrol altına alındı

    Bir tarlada çıkan anız yangını, endişe uyandırmasının ardından itfaiye ekiplerinin müdahale etmesiyle birlikte söndürüldü.
    • DHA
    • 29.05.2021 - 19:08
    • Güncelleme : 29.05.2021 - 19:17
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    Diyarbakır'daki anız yangını kontrol altına alındı

    Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Batıkent Meydanı'nda öğle saatlerinde buğday hasat edilen 50 dönümlük tarlada anız yangını çıktı.

    İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü.

    NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

    Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

    Diyarbakır'daki anız yangını kontrol altına alındı VİDEO

    Diyarbakır daki anız yangını kontrol altına alındı #1

    Diyarbakır daki anız yangını kontrol altına alındı #2

    Diyarbakır daki anız yangını kontrol altına alındı #3

    Diyarbakır daki anız yangını kontrol altına alındı #4

    Diyarbakır daki anız yangını kontrol altına alındı #5

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