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- Diyarbakır'daki anız yangını kontrol altına alındı
Diyarbakır'daki anız yangını kontrol altına alındı
Bir tarlada çıkan anız yangını, endişe uyandırmasının ardından itfaiye ekiplerinin müdahale etmesiyle birlikte söndürüldü.
- DHA
- 29.05.2021 - 19:08
- Güncelleme : 29.05.2021 - 19:17
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Batıkent Meydanı'nda öğle saatlerinde buğday hasat edilen 50 dönümlük tarlada anız yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü.
NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Diyarbakır'daki anız yangını kontrol altına alındı VİDEO