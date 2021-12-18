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- Diyarbakır'daki anne, eve gelmeyen kızını saçından çekip götürmeye çalıştı
Diyarbakır'daki anne, eve gelmeyen kızını saçından çekip götürmeye çalıştı
Sokak ortasında 5 gündür eve gitmek istemeyen kızının saçlarını çeken annenin sinirli hali kameraya yansırken, annesinin elinden kurtulan kız olay yerinden uzaklaştı.
- DHA
- 18.12.2021 - 10:50
- Güncelleme : 18.12.2021 - 11:24
Diyarbakır'ın Yenişehir semti eski Kasaplar Durağı’nda bir anne, 5 gündür eve gitmediği öne sürülen kızıyla karşılaştı.
Kızıyla sokakta karşılaşan kadın, onu götürmek istedi. 15 yaşlarında olduğu tahmin edilen kız çocuğu, annesine direndi.
Bunun üzerine anne, kızının saçlarından tutup götürmeye çalıştı. Kız çocuğu acı içerisinde çığlıklar atınca çevredekiler yardıma koştu.
ÇEVREDEKİLER ANNEYİ SAKİNLEŞTİRDİ
Vatandaşlar, anneyi sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada kız, annesinin elinden kurtulup uzaklaştı. O anlar, anbean görüntülendi.
ANNENİN İFADESİ ALINDI
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, annenin ifadesine başvurdu.
Diyarbakır'daki anne, eve gelmeyen kızını saçından çekip götürmeye çalıştı VİDEO