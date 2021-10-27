Diyarbakır'daki baba, çocuğunu döven öğretmene kafa attı

Yalan söylediği gerekçesiyle öğretmeni tarafından dayak yediği iddia edilen öğrenci, durumu ailesine anlattı. Okula kızıyla giden baba, öğretmene saldırdı.

Diyarbakır'daki Hüseyin Balta Ortaokulu'nda okuyan Y.E.O., yalan söylediği iddiasıyla öğretmeni A.B. tarafından dövüldü.

Eve dönen Y.E.O.'nun durumu ailesine anlatması üzerine baba Bilal O. ile kızı S.S.O. okula gitti.

Öğretmenin yanına giden baba ve kız, tartışmaya başladı.

ÖĞRETMENE KAFA ATTI

Tartışmaya tutuşan üçlü arasında gerginliğin artmasıyla birlikte baba Bilal O., oğlunu döven öğretmene kafa attı.

Kavgayı engellemeye çalışan öğretmenler, durumu polise de bildirdi.

Okula gelen ve tarafları ayıran polis ekipleri, Bilal O.'yu ve öğretmen A.B.'yi karakola götürdü.

"ŞİDDET YAPMAYA GİTSEM YANIMA KIZIMI ALMAM"

Milli Eğitim Müdürlüğü’ne şikayette bulunan Bilal O.; “Konuşmak için okul müdürünün yanına gittim. Eğer şiddete karşı bir insan olmasam ve şiddet yapmaya gitsem yanıma 23 yaşındaki kızımı almam. Okulda müdürünü bulamadık, etrafta yetkili birini beklerken öğretmen yanımıza yanaştı. Oğluma, ‘Bu kim?’ dedim. ‘Öğretmenim’ dedi. ‘Hocam neden çocuğuma şiddet uyguladınız, sebep ne, öğrenebilir miyim’ dedim. ‘Oğlunuz yalan konuşuyor’, dedi. Dedim ‘Siz mi, vurdunuz?’ ‘Evet ben vurdum’, dedi. ‘Hangi hakla vuruyorsunuz’, dedim. ‘Ben öğretmenim’ dedi. Ben de ‘Bir eğitimci olmanız çocuklara şiddet uygulamanızı mı hak kılıyor?’ dedim. O da ‘Bana şiddet uygulayamazsınız’ dedi. Ben, ‘Sizinle konuşuyorum size şiddet uygulamıyorum’ dedim. Bağırmaya başladı, ‘Bana şiddet uygulama’ diye. Ben de ‘Müdürün odasına gidelim’ dedim. Müdürün odasına yönelirken diğer öğretmenler de benim üzerime geldi vandalca. Psikolojik olarak baskı uyguladılar ve kızım da ‘Sizi şikayet edeceğim’ dedi." diye konuştu.





"KIZIMA ELİNİ KALDIRDI"

Bilal O., "Kızıma yakın bir mesafede yanaşarak elini kaldırdı, o esnada kızıma vuracak hissiyle hiç yapmak istemediğim ve şiddete karşı olmama rağmen öğretmene fiziksel temasta bulundum. Okul yönetimi bunun üzerine beni kızımla beraber odaya aldıl, üzerimize kapıyı kilitlediler. Yaklaşık 8-10 öğretmen psikolojik baskı uyguladılar. Ben diyorum ki ‘Çocuğum dövülmüş’. Bana diyorlar ki ‘Eğitimciye şiddet uygulayamazsın’. Şikayetçi oldum, aynı zamanda maddi ve manevi tazminat davası açacağım. Avukatım bunun için dosya hazırlıyor. Çocuğun psikoloji altüst oldu, 10 yaşındaki çocuk gece uykudan bağırarak kalktı ve altını ıslatmıştı.” şeklinde konuştu.

"ÖĞRETMENE ŞİDDET YASASI DERHAL ÇIKMALI"

Olayın yaşandığı okula gelen Eğitim Bir-Sen, Eğitim Sen ve Türk Eğitim Sen il başkanları, öğretmen A.B. ile görüştü.

Öğretmenler ve sendika temsilcilerinin yaptığı ortak basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Görev yapan öğretmen arkadaşımızın veli tarafından saldırıya maruz kalması, öğretmene şiddet yasasının derhal çıkarılması gerektiğini, öğretmeni koruyan bir meslek kanununa duyulan ihtiyacın aciliyetini ortaya koymuştur. Öğretmeni güçlendirecek, donatacak, koruyacak tedbirler almak yerine, onu hedef alan saldırılar karşısında sessizliğe gömülmenin anlaşılır bir yanını göremiyoruz. Toplumdaki şiddeti eğitimle yok etmenin hesabını yaparken, şiddeti eğitimin içine sokmaya davetiye çıkarıcı uygulamaların akılla, izanla ve vicdanla telif edilir bir yanı yoktur.”