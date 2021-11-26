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    Diyarbakır'daki cinayet şüphelileri, 500 saatlik kayıt incelemesiyle yakalandı

    Pompalı tüfekle vurularak öldürülen M.P.'nin cinayet şüphelisi 2 kardeş, 500 saatlik kamera kaydı izlenerek yakalanmasının ardından suçlarını itiraf etti.
    • DHA
    • 26.11.2021 - 15:01
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    Diyarbakır'daki cinayet şüphelileri, 500 saatlik kayıt incelemesiyle yakalandı

    Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 10 Haziran'da M.P., pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

    Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 kilometrelik alan ile 14 kilometrelik güzergahta bulunan güvenlik kameralarından 500 saatlik görüntü izledi.

    Ekipler, şüphelilerin A.K. ile M.K. kardeşler olduğunu belirledi.

    12 AYRI ADRESE OPERASYON DÜZENLENDİ

    Yenişehir, Bağlar, Kayapınar ve Lice ilçelerinde 12 ayrı adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2 kardeşi gözaltına aldı. Şüphelilerin yakalandığı adreste yapılan aramada, olayda kullanılan pompalı tüfek ele geçirildi.

    TUTUKLANDILAR

    Emniyetteki ifadesinde A.K., cinayetten önce M.P.'nin kendisini silahla yaraladığını ve gönül ilişkisinden kaynaklı aralarında husumet olduğunu belirtti.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K. ile M.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

    Diyarbakır daki cinayet şüphelileri, 500 saatlik kayıt incelemesiyle yakalandı #1

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