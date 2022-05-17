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    Diyarbakır'daki dolandırıcılar, operasyonla yakalandı

    Oltalama yöntemiyle vatandaşların banka hesaplarını ele geçirdikleri belirlenen şüpheliler, polis ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alındı.
    • 17.05.2022 - 17:51
    • Güncelleme : 17.05.2022 - 18:07
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    Diyarbakır'daki dolandırıcılar, operasyonla yakalandı

    Diyarbakır'da bir grup dolandırıcının, vatandaşların banka hesaplarını ele geçirdiği belirlendi.

    Oltalama yöntemi ile vatandaşların banka bilgilerini ele geçiren ve bu yolla dolandırıcılık yaparak menfaat temin eden gruba yönelik, Diyarbakır merkezli 10 ilde 17 Mayıs tarihinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

    Para transferiyle haberleştiler

    Emniyet birimlerince, şüphelilerin ele geçirdikleri bilgileri sattıkları, yakalanmamak için başkalarına ait banka hesaplarını kullandıkları ve bu banka hesaplarında para transferleri esnasında açıklama kısmına yazdıkları mesajlarla haberleştikleri ortaya çıkarıldı.

    Diyarbakır'daki dolandırıcılar, operasyonla yakalandı VİDEO


    Malzemelerine el konuldu

    Operasyonda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 16 adet cep telefonu, 17 adet sim kart, 3 adet laptop, 2 adet bilgisayar kasası, 10 adet harddisk, 4 adet hafıza kartı, 1 adet tablet, 8 adet USB belleği el geçirildi

    İHA'nın aktardığı haberde, şüphelilerin Diyarbakır Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerine devam edildiği belirtildi.

    Diyarbakır daki dolandırıcılar, operasyonla yakalandı #1


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