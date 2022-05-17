Oltalama yöntemiyle vatandaşların banka hesaplarını ele geçirdikleri belirlenen şüpheliler, polis ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alındı.

Diyarbakır'da bir grup dolandırıcının, vatandaşların banka hesaplarını ele geçirdiği belirlendi.

Oltalama yöntemi ile vatandaşların banka bilgilerini ele geçiren ve bu yolla dolandırıcılık yaparak menfaat temin eden gruba yönelik, Diyarbakır merkezli 10 ilde 17 Mayıs tarihinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Para transferiyle haberleştiler

Emniyet birimlerince, şüphelilerin ele geçirdikleri bilgileri sattıkları, yakalanmamak için başkalarına ait banka hesaplarını kullandıkları ve bu banka hesaplarında para transferleri esnasında açıklama kısmına yazdıkları mesajlarla haberleştikleri ortaya çıkarıldı.

Diyarbakır'daki dolandırıcılar, operasyonla yakalandı VİDEO







Malzemelerine el konuldu

Operasyonda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 16 adet cep telefonu, 17 adet sim kart, 3 adet laptop, 2 adet bilgisayar kasası, 10 adet harddisk, 4 adet hafıza kartı, 1 adet tablet, 8 adet USB belleği el geçirildi

İHA'nın aktardığı haberde, şüphelilerin Diyarbakır Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerine devam edildiği belirtildi.



