Diyarbakır'daki enişte, HDP önünde nöbette: Ölmüşse de cesedini istiyorum

2012 yılında 12 yaşındayken kaçırılan baldızı Helin Bozanlı için oturma eylemine devam eden Agit Demir, "Helin’i almadan buradan kalkmayacağım. Ölmüşse de cesedini istiyorum." dedi.

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyerek, HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu.

Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da, HDP binası önünde evlat nöbeti başlattı.

841 gündür sürdürülen evlat nöbetinde Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı, 33 oldu.

"EĞER ÖLMÜŞSE DE ONUN CESEDİNİ İSTİYORUM"

Hazro’da, 2012 yılında, ortaokul 2’nci sınıf öğrencisiyken kaçırılan Helin Bozanlı için oturma eylemini sürdüren Agit Demir, baldızının HDP aracılığıyla dağa kaçırıldığını söyledi. Demir, "Baldızım Helin Bozanlı Hazro’da PKK tarafından kaçırıldı. Eğer HDP baldızımı getirmezse ben son nefesime kadar buradan kalkmam. Helin, güvenlik güçlerimize teslim ol ve gel. Helin’i almadan buradan kalkmayacağım. Eğer ölmüşse de onun cesedini istiyorum." dedi.

















