Terör örgütü PKK'nın çocuklarını kaçırdığı iddiasıyla başlatılan nöbetin üzerinden bin 13 gün geçerken evlat hasreti çeken anne, kızına teslim olmasını söyledi.

Diyarbakır HDP il binası önünde toplanan aileler, bölücü terör örgütü PKK'nın çocuklarını kaçırdığı iddiasıyla nöbete başlamışlardı.

Farklı kentlerden gelen ailelerin 3 Eylül 2019 tarihinde başlattığı nöbet, bin 13. gününde de devam ediyor.

"7 yıldır kızımı göremiyorum ona hasretim"

İHA'nın haberine göre; Adana'da kaldıkları dönemde kızının dağa kaçırıldığını belirten anne Pınar Biçer, "7 yıldır kızımı göremiyorum ona hasretim. Gülcan kızım beni görüyor ve duyuyorsan ses ver kaç Türkiye’ye gel teslim ol kızım. HDP kızımı götürdü PKK’ya sattı. Ben bütün dağdaki çocuklara sesleniyorum birlik olun teslim olun, ölmeyin mağaralarda ne olur teslim olun." dedi.

Diyarbakır'daki evlat nöbetinde bin 13'ncü güne girildi