Diyarbakır’daki hastanede ölen sevgililer toprağa verildi

Erkek arkadaşının kalp krizi geçirip hayatını kaybettiğini öğrendikten sonra hastanede kalbine sıktığı kurşunla intihar eden genç kadın Mardin’de erkek arkadaşı Diyarbakır’da defnedildi.

Diyarbakır’da kız arkadaşı ile birlikte kaldığı sırada kalp krizi geçiren Medeni A. (45), hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Medeni A., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Medeni A.’nın kız arkadaşı olduğu öğrenilen Derman B. (25), sevgilisinin ölüm haberini hastane koridorunda aldı.

HASTANEDE GÜVENLİK ZAFİYETİ ŞÜPHESİ

Hastanede erkek arkadaşının ailesi ile karşılaşan Derman B., hastane çalışanları tarafından başka bir bölüme götürüldü.

Erkek arkadaşı Medeni A.’ya ait olduğu öğrenilen silahı kendi çantasında bulunduran Derman B., haberi aldıktan kısa bir süre sonra çantasından çıkardığı silahı kalbine doğrultup tetiğe basarak intihar etti.

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Yaşanan olay hastanenin güvenlik kamerasına yansırken, silahın hastaneye sokulmasının güvenlik zafiyetinden kaynaklandığı kaydedildi.

BİRİ DİYARBAKIR DİĞERİ MARDİN’DE TOPRAĞA VERİLDİ

Olayda hayatını kaybeden Medeni A., Diyarbakır’ın Çınar ilçesine bağlı Meydan köyünde defnedilirken, Derman B. ise Mardin’in Nusaybin ilçesinde toprağa verildi.

Olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi.