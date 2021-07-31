Diyarbakır'daki iş yeri sahibi, dükkanında silahlı saldırıya uğradı

Cep telefonu satışı yaptığı dükkanının önüne çıktığı sırada silahlı saldırıya uğrayan 45 yaşındaki Z.Ö., yaralandı.

Dün gece saatlerinde Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde 45 yaşındaki Z.Ö., cep telefonu satışı yaptığı iş yerinin önünde beklerken kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Vücuduna isabet eden 4 kurşunlarla yere yığılan Z.Ö., çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Z.Ö., hastanenin acil servisinde tedaviye alındı.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

























