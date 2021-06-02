Diyarbakırlı kadın, eşi tarafından kızgın yağ ve suyla haşlandı

Diyarbakırlı kadın, eşi tarafından kızgın yağ ve suyla haşlandı

Kahvaltıda tartıştığı eşi tarafından, çocuklarının gözleri önünde üzerine kızgın yağ ve kaynar su dökülen kadın hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan eşi İrfan Müjdeci tutuklandı.

Pazar günü Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Mescit Mahallesi'nde yaşayan İrfan Müjdeci, bir süredir şiddet uyguladığı eşi Meral Müjdeci ile kahvaltı ederken tartıştı.

Bu sırada İrfan Müjdeci, 2 çocuğunun gözünün önünde, eşinin üzerine önce tavada bulunan kızgın yağı ardından çaydanlıktaki kaynar suyu döktü.

Meral Müjdeci'nin bağrışlarını duyan komşularının ihbarıyla eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KADININ YÜZÜ VE VÜCUDU YANDI

Yüzü ve vücudu yanan Müjdeci, ilk müdahalesinin ardından sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürüldü. İrfan Müjdeci ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

SALDIRGAN EŞ TUTUKLANDI

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Müjdeci, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Meral Müjdeci de yanık tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi.

PSİKOLOJİK SORUNLARI VAR DİYE ŞİKAYET ETMEDİ

Çiftin komşuları, daha önce de eşinin şiddetine maruz kaldığını belirttikleri Meral Müjdeci'nin, kendilerine "Kocam, ekonomik nedenlerden dolayı psikolojik sorunlar yaşıyor. O yüzden şikayet etmeyeceğim." dediğini söyledi.





















