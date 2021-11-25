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Diyarbakır'daki katil, 3 aylık çalışmayla yakalandı

Diyarbakır'daki katil, 3 aylık çalışmayla yakalandı

Akraba olan iki aile arasında ölümle sonuçlanan olayın şüphelilerinden E.A., 3 aylık kesintisiz çalışma neticesinde yapılan operasyon ile yakalanarak sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklandı.