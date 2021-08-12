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    Diyarbakır'daki katil zanlıları, Şanlıurfa'da yakalandı 

    Akrabaların silahlı kavgasında 1 kişinin öldürülmesiyle ilgili aranan 2 şüpheli, Şanlıurfa'da saklandıkları evde yakalandı.
    • DHA
    • 12.08.2021 - 17:58
    • Güncelleme : 12.08.2021 - 18:03
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    Diyarbakır'daki katil zanlıları, Şanlıurfa'da yakalandı 

    3 Ağustos'ta, Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada vurulan Süleyman Kara, hayatını kaybetti.

    Olayın ardından kaçan V.K. ile C.K., aramalara rağmen bulunamadı.

    Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ile Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu şüphelilerin Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde olduklarını belirledi.

    EVE DÜZENLENEN OPERASYONLA YAKALANDI

    Bunun üzerine harekete geçen ekipler, cinayet şüphelilerini, saklandıkları Bağlar Mahallesi'ndeki eve düzenlenen operasyonla yakaladı.

    Diyarbakır daki katil zanlıları, Şanlıurfa da yakalandı  #1

    ADLİYEYE SEVK EDİLECEKLER

    Gözaltına alınarak Diyarbakır'a getirilen V.K. ve C.K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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