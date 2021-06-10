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- Diyarbakır'daki kayıp epilepsi hastası bulundu
Diyarbakır'daki kayıp epilepsi hastası bulundu
Kaybolan 18 yaşındaki epilepsi hastası zihinsel engelli R.Ö., ekiplerin yaptığı çalışmayla bulundu. Çalışmalarda 6 drone ve arama köpekleri de kullanıldı.
- DHA
- 10.06.2021 - 12:00
- Güncelleme : 10.06.2021 - 12:02
Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinin kırsal Aydınlı Mahallesi'nde yaşayan 18 yaşındaki epilepsi hastası ve zihinsel engelli R.Ö.'nün kaybolduğu ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.
Jandarma asayiş, komando, güvenlik korucuları, AFAD ekipleri ve vatandaşların da katılımıyla arama çalışması başlatıldı.
6 DRONE VE 2 KÖPEKLE ARANDI
6 drone ve 2 arama köpeğinin kullanıldığı çalışmayla R.Ö., bulundu.
HASTANEDE TEDAVİYE ALINDI
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından R.Ö., hastaneye götürülerek tedaviye alındı.