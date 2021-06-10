Euro
10.4186
-0.46%
Dolar
8.5488
-0.48%
Altın
517.6
-0.77%
Borsa
1.454
0.31%
Bitcoin
317.477
7.40%
EXEN Coin
35.51
1.98%
25ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 25 C

    Diyarbakır'daki kayıp epilepsi hastası bulundu

    Kaybolan 18 yaşındaki epilepsi hastası zihinsel engelli R.Ö., ekiplerin yaptığı çalışmayla bulundu. Çalışmalarda 6 drone ve arama köpekleri de kullanıldı.
    • DHA
    • 10.06.2021 - 12:00
    • Güncelleme : 10.06.2021 - 12:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Diyarbakır'daki kayıp epilepsi hastası bulundu

    Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinin kırsal Aydınlı Mahallesi'nde yaşayan 18 yaşındaki epilepsi hastası ve zihinsel engelli R.Ö.'nün kaybolduğu ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.

    Jandarma asayiş, komando, güvenlik korucuları, AFAD ekipleri ve vatandaşların da katılımıyla arama çalışması başlatıldı.

    6 DRONE VE 2 KÖPEKLE ARANDI

    6 drone ve 2 arama köpeğinin kullanıldığı çalışmayla R.Ö., bulundu.

    HASTANEDE TEDAVİYE ALINDI

    Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından R.Ö., hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

    Diyarbakır daki kayıp epilepsi hastası bulundu #1

    Diyarbakır daki kayıp epilepsi hastası bulundu #2

    Diyarbakır daki kayıp epilepsi hastası bulundu #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir