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Diyarbakır'daki kayıp epilepsi hastası bulundu

Diyarbakır'daki kayıp epilepsi hastası bulundu

Kaybolan 18 yaşındaki epilepsi hastası zihinsel engelli R.Ö., ekiplerin yaptığı çalışmayla bulundu. Çalışmalarda 6 drone ve arama köpekleri de kullanıldı.