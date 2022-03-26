Diyarbakır'daki patlamada ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti

24 Mart sabahı 3. Sanayi Sitesi'nde oluşan patlamada ağır yaralanan kişilerden Mahmut Taşka, tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bulunan 3. Sanayi sitesinde bir iş yerinde 24 Mart sabahı oksijen tüpünden olduğu iddia edilen bir patlama meydana geldi.

Patlamada, 5’i ağır 11 kişi yaralanmış, 5 işyeri ile 16 araç zarar görmüştü.

KURTARILAMADI

Ağır yaralı olarak Dicle Üniversitesinde tedavi altına alınıp yoğun servisinde yaşam mücadelesi veren Mahmut Taşka, fenalaştı. Taşka, doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

4 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Durumları ağır olan 4 kişinin tedavisi hastanede devam ederken, 6 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasıyla taburcu edildiği belirtildi.

Diyarbakır'da sanayi sitesinde patlama