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    Diyarbakır'daki patlamada ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti

    24 Mart sabahı 3. Sanayi Sitesi'nde oluşan patlamada ağır yaralanan kişilerden Mahmut Taşka, tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
    • İHA
    • 26.03.2022 - 16:46
    • Güncelleme : 26.03.2022 - 17:07
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    Diyarbakır'daki patlamada ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti

    Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bulunan 3. Sanayi sitesinde bir iş yerinde 24 Mart sabahı oksijen tüpünden olduğu iddia edilen bir patlama meydana geldi.

    Patlamada, 5’i ağır 11 kişi yaralanmış, 5 işyeri ile 16 araç zarar görmüştü.

    KURTARILAMADI

    Ağır yaralı olarak Dicle Üniversitesinde tedavi altına alınıp yoğun servisinde yaşam mücadelesi veren Mahmut Taşka, fenalaştı. Taşka, doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

    4 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

    Durumları ağır olan 4 kişinin tedavisi hastanede devam ederken, 6 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasıyla taburcu edildiği belirtildi.

    Diyarbakır'da sanayi sitesinde patlama

    Diyarbakır daki patlamada ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti #1

    Diyarbakır daki patlamada ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti #2

    Diyarbakır daki patlamada ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti #3


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