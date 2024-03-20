Diyarbakır'daki silahlı kavgada yoldan geçen kadın yaralandı Ergani'de caddede iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, yoldan geçen H.B. isimli kadın yaralanırken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

DHA

Diyarbakır'ın Ergani ilçesi Aziziye Mahallesi’nde bulunan Hükümet Konağı yakınında Ö.U. ile caddede karşılaştığı S.T. ve T.T. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Yoldan geçen kadın yaralandı

Kavgada yoldan geçen H.B. isimli kadın, tabancadan ateşlenen kurşunla yaralandı.

Kavga eden taraflar olay yerinden kaçarken H.B., ihbarla bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Ergani Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)