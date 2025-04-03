DHA

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde düğünden dönen Yunus Lale yönetimindeki otomobil ile arkasında seyreden kuzenine ait otomobile, mahalle girişinde husumetli oldukları kişiler tarafından tabanca ve uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, içerisinde kadın ve çocukların da olduğu otomobiller hasar gördü.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine mahalleye sevk edilen jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmayla 6 kişi, şüpheli olarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin gündüz saatlerinde Yunus Lale ve kuzeninin otomobilini durdurup tehdit ettikleri, bu anların da cep telefonu kamerasıyla kayda alındığı ortaya çıktı.

ŞÜPHELİLERİN HEPSİ SERBEST BIRAKILDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri serbest bırakıldı; S.L., A.L., M.L., A.L. ve R.L. 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğinde tutuklandı.

Şüphelilerden S.L. ve A.L. olaydan 1 ay sonra, M.L., A.L. ve R.L. ise 17 Mart’ta suç vasfının değişme ihtimali, şüphelilerin tutuklulukta geçirdikleri süre, delillerin tamamının toplanması ve soruşturmanın geldiği aşama göz önünde bulundurularak, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

"ALLAH BİZİ KORUDU"

Olayın ardından geçen süreçte korktuğu için düşük yaptığını belirten Yunus Lale’nin eşi Berivan Lale, şöyle konuştu:

15 Eylül 2024’te kayınımın kızının kınasından dönerken, bizim arabamıza saldırdılar. Ben, eşim ve 4 çocuğum arabadaydık. O anki korkuyla ne yapacağımızı bilemedik. Şu an ölmüş de olabilirdik. Allah bizi korudu. Suçlular alındı ama tekrar serbest bırakıldı.



Suçlu olmalarına rağmen 5 ay cezaevinde kaldılar. Ben bunu kabul etmiyorum. Çocuklarım çok korkuyor. Geceleri zar zor yatıyorlar. Çocuklarımı zorla okula gönderiyorum. Psikolojileri bozulmuş, durumları iyi değil. Kabul edilecek bir şey değil. Mağduruz ve zor durumdayız.

"CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK"

Yetkililerden yardım istediğini belirten Lale, konuşmasına şöyle devam etti: