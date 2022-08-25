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    Diyarbakır’da nehre giren çocuğun cansız bedeni bulundu

    Dicle Nehri’ne girdikten sonra suda kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. İsmi belirlenemeyen çocuk, otopsi için hastaneye sevk edildi.
    • 25.08.2022 - 17:01
    • Güncelleme : 25.08.2022 - 18:07
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    Diyarbakır’da nehre giren çocuğun cansız bedeni bulundu

    Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde, Fiskaya Köprüsü dibinde Dicle Nehri’ne giren 12 yaşlarındaki bir çocuk suda kayboldu.

    İhbar üzerine bölgeye AFAD’a bağlı arama kurtarma, su altı arama kurtarma, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı dalgıç ve Jandarma Su Altı Arama ve Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.

    Nehirden, çocuğun cansız bedeni çıkarıldı

    Arama çalışmaları neticesinde ismi belirlenemeyen çocuğun cansız bedeni nehirden çıkartıldı.

    Çocuğun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere kentteki hastaneye sevk edildi.

    Diyarbakır’da nehre giren çocuğun cansız bedeni bulundu VİDEO

    Diyarbakır’da nehre giren çocuğun cansız bedeni bulundu #1

    Diyarbakır’da nehre giren çocuğun cansız bedeni bulundu #2

    Diyarbakır’da nehre giren çocuğun cansız bedeni bulundu #3


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