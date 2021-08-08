PKK tarafından dağa kaçırılan evladı için nöbet tutan baba, çocuklarının HDP tarafından yollandığına dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelen ailelerin sayısı her geçen gün artıyor.

Ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 706’ncı gününde de sürüyor.

Evlat nöbetindeki baba Şevket Bingöl, 2014'te İstanbul Arnavutköy'de 'Bana iş buldular, işe gidiyorum' diyerek evden çıkıp dönmeyen 19 yaşındaki oğlu Tuncay için eyleme katıldığını söyledi.

Diyarbakırlı baba: PKK dağdan gelip kaçırmıyor, HDP yolluyor VİDEO

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"ÇOCUĞUMUZ SAĞ MI ÖLÜ MÜ BELLİ DEĞİL"

Bingöl, “2 yıldır burada bekliyoruz maalesef herhangi bir şey yok, çocuğumuz sağ mı ölümü belli değil, bu ailelerin ciğerini yaktılar Allah’ta onların ciğerini yaksın. Biz bunlardan evlatlarımızı istiyoruz, evlatlarımızı verin. Oradan Kürtleri temsil ettiğinizi söylüyorsunuz hangi Kürtleri. Siz Kandil’in temsilcisisiniz, Kürt temsilcisi olsaydınız buraya gelip PKK’dan çocuklarımızı isterdiniz, yapamıyorsunuz.





"6 YIL OLDU CİĞERİMİZ YANIYOR"

Çünkü bizim çocukları PKK dağdan gelip götürmedi, HDP götürdü, parayla Amerika’ya sattı, o parayla da kendi çocuklarını yurt dışında okutuyorlar, bizim çocuklarımızda dağda ölüyorlar. Tuncay, oğlum bunlara sakın güvenme, nerede Türk askeri ve polisi görürsen kaç teslim ol. Bak 6 yıl oldu ciğerimiz yanıyor her gün peşinde koşuyoruz. Bu HDP ve PKK kandırıyor sizi, size ceza veriyorlar falan derlerse öyle bir şey yok, serbest bırakıyorlar, PKK Ermenilere hizmet ediyor, kaçın gelin.” dedi.



