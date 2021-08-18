23 yıllık matematik öğretmeni Nazım Yokuş, geometride doğru ve noktanın olmadığını iddia etti. Yokuş, varlığını ispat edene 50 bin lira vereceğini açıkladı.

Diyarbakır’da ikamet eden ve 23 yılını matematik öğretmenliğine adamış Nazım Yokuş, matematikte birçok veri hatası gördüklerini ve geometride nokta ile doğrunun varlığını ispatlayana 50 bin lira ödül vereceklerini aktardı.

Yokuş, iddialarına yönelik yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Daha önce de bir soru sormuştuk, ödülü ise 50 bin lira olarak belirlemiştik. Sorduğumuz soruda birçok kişi o sorunun cevabının olmayacağının kanaatine vardı. Biz o zaman da söylemiştik yaptığımız çalışmaların yanlış mı ya da doğru mu diyerek sorunun cevabını web sitemize göndermelerini istemiştik.

“TOPLAMA İŞLEMLERİNİ ELMALAR İLE SÖYLEYEMEZSİNİZ”

Şu anda yaptığımız çalışma ise üç tane temel üzerine kuruludur. Bunlardan bir tanesi ilkokul ile ortaokullarda öğrencinin kafasında zihinlerini sınırlıyorlar.

Örneğin bir elma ile bir diğer elmanın toplamına iki elma diyorlar. Oysa siz toplama işlemlerini elmalar ile söyleyemezsiniz. Benim ana hedefim, mantığım sorgulanabilir ve araştırılabilir bir matematiğin çocuklarımıza öğretilmesidir.





“NOKTANIN İSPATINI YAPANA 50 BİN LİRA ÖDÜL VERECEĞİZ”

Biz üç ana temel üzerinde duruyoruz. Bunlardan biri noktadır. Noktanın zaten tanımsız olduğunu ve ispatının yapılamayacağını matematikten anlayan herkes bilir. Ama biz öğrencilerimiz için varsa kafaları çalışabilen ve bizim bilmediğimiz bir yorum yapabilir. Noktanın ispatını yapana 50 bin lira ödül vereceğiz.

Diyarbakırlı matematik öğretmeni: Geometride nokta ve doğru yoktur VİDEO



“BUNLAR MERAK ETTİĞİM KİŞİSEL SORULARDIR”

Bir diğer sorumuz ise doğrudur. Doğrudan kastımız felsefi doğrudan kastetmiyoruz. Geometrideki doğrudan bahsediyoruz. Doğrunun da ispatını yapan öğrenci, öğretmen veya akademisyen arkadaşlarımıza 50 bin lira ödül vermeye hazırım. Çünkü bunlar merak ettiğim kişisel konulardır.

“AYRI SONUÇ ÇIKMASI MATEMATİĞİN KUSURU MUDUR”

Üçüncü sorum ise eşitsizlik sorusudur. Eşitsizlik sorusunda matematik kurallarına göre iki çözüm yapıyoruz. İkisi de mantık ve matematik kurallarına gayet uyumludur, ama ikisinde de ayrı iki sonuç çıkıyor. Bu ayrı sonuç çıkması matematiğin kusuru mudur?





“AVRUPA’DAN GELEN MATEMATİĞİ EZBERLEMİŞİZ”

Belki de biz daha matematiğin keşfedilmesi gereken yerlerini tam olarak keşfetmemişiz. Ne yapmışız, Avrupa’dan gelen matematiği ezberlermişiz ve üzerine herhangi bir şey katmıyoruz. Benim amacım bunun üzerine bir şeyler katmak, matematiği oyun tabanlı ve neşeli bir şekilde öğrencilerimize öğretmektir.”