Sıcak havanın etkili olduğu kentte karnelerini alan öğrenciler, soluğu süs havuzunda aldı. Eğlendikleri yüz ifadelerinden belli olan çocuklar, keyifli vakit geçirdi.

Yurdun dört bir yanında eğitim gören öğrenciler, bugün karnelerini aldı.

Sıcaklığın 40 dereceye yaklaştığı Diyarbakr'ın Sur ilçesinde de karne alan öğrenciler, okullarının kapısı kapanır kapanmaz soluğu Anzele Parkı'ndaki havuzda aldı.

Hem serinlediler hem eğlendiler

Hem serinlemek hem de eğlenceli zaman geçirmek için havuza giren çocuklardan bazılarının tehlikeli olmasına rağmen suya atladığı görüldü.





Güneşlendiler

Eğlendikleri yüzlerindeki gülümsemeden belli olan çocuklar, havuzdan çıkınca beton zemine uzanıp, güneşlendi.

Önce karnelerini aldılar sonra havuza girdiler

Çocuklardan Beytullah Şahinoğlu, sabah karnesini almak için okula gittiğini, karnesini eve bıraktıktan sonra serinlemek için havuza girmek için geldiğini söyledi.

İHA'nın haberine göre; Muhammed Şenyiğit ise, o da sabah önce karnesini almaya gittiğini daha sonra sıcak havadan dolayı serinlemek için havuza girdiğini dile getirdi.

Diyarbakırlı öğrenciler, karnelerini alıp süs havuzuna atladılar



