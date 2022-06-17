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- Diyarbakırlı öğrenciler, karnelerini alıp süs havuzuna atladılar
Diyarbakırlı öğrenciler, karnelerini alıp süs havuzuna atladılar
- 17.06.2022 - 14:32
- Güncelleme : 17.06.2022 - 14:44
Yurdun dört bir yanında eğitim gören öğrenciler, bugün karnelerini aldı.
Sıcaklığın 40 dereceye yaklaştığı Diyarbakr'ın Sur ilçesinde de karne alan öğrenciler, okullarının kapısı kapanır kapanmaz soluğu Anzele Parkı'ndaki havuzda aldı.
Hem serinlediler hem eğlendiler
Hem serinlemek hem de eğlenceli zaman geçirmek için havuza giren çocuklardan bazılarının tehlikeli olmasına rağmen suya atladığı görüldü.
Güneşlendiler
Eğlendikleri yüzlerindeki gülümsemeden belli olan çocuklar, havuzdan çıkınca beton zemine uzanıp, güneşlendi.
Önce karnelerini aldılar sonra havuza girdiler
Çocuklardan Beytullah Şahinoğlu, sabah karnesini almak için okula gittiğini, karnesini eve bıraktıktan sonra serinlemek için havuza girmek için geldiğini söyledi.
İHA'nın haberine göre; Muhammed Şenyiğit ise, o da sabah önce karnesini almaya gittiğini daha sonra sıcak havadan dolayı serinlemek için havuza girdiğini dile getirdi.
Diyarbakırlı öğrenciler, karnelerini alıp süs havuzuna atladılar