Diyarbakırlı pazarcı çalınan 10 bin lirasına kavuştu

Bozdurmak için yanına aldığı dolarları camide çaldıran Mehmet Tekin, polis sayesinde parasını geri alabildi. Geçen süre zarfında kur düşüşü yaşanırken Tekin'in 60 bin liralık zararı oldu.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi, Huzurevleri Mahallesi, Mekke Camisi'nde pazarcılık yaparak geçimini sağlayan Mehmet Tekin, cuma namazını kılmak için camiye geldi.

Abdest alınan bölüme geçen Tekin, borçlarını ödemek için yanına aldığı 10 bin dolar koyduğu montunu astı. Bu sırada yanına gelen bir kişi, Tekin'in montunun üstüne kendi montunu astı.

DÖVİZ BÜROSUNA GİDECEĞİ GÜN 10 BİN DOLARINI ÇALDIRDI

Abdest aldıktan sonra camiye girmek için dışarı çıkan, cebinde 10 bin dolarının olmadığını fark eden Tekin, abdest alan kişiyi de camide göremeyince polise giderek şikayetçi oldu.

SUÇ MAKİNESİ 2 KİŞİ YAKALANDI

Şikayet üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri,19 iş yerinin güvenlik kamerası ile 42 Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri'ni (KGYS) inceleyip, 2 şüpheliyi tespit etti.

Şüphelilerin hırsızlık ve yankesicilikten 24 suç kaydı bulunan C.E. ile yine aynı suçlardan 14 suç kaydı olan N.E.'nin olduğunu belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla 2 kişiyi yakaladı.

PARA SAHİBİNE VERİLDİ

Polisin adreste yaptığı aramada çalınan 10 bin dolar da ele geçirilip,sahine teslim edildi. Şüphelilerden birinin şikayetçi Tekin'in dikkatini dağıttığı, diğerinin ise parayı çaldığı tespit edildi. Çalınan para, daha sonra sahibine teslim edildi.

"MONTUNU KAFASININ ÜSTÜNE ATMIŞ KOŞUYORDU"

Polis ekiplerine teşekkür eden Mehmet Tekin "Saat 11.30'da abdest alıyordum, montumu astım. Yaşlı bir adam yanıma gelip montunu astı. 10 bin dolarım da cebimdeydi. Alıp gitmiş, fark etmedim. Dışarı çıkınca montun cebine baktım, para yok. Koşa koşa geri geldim, adam yoktu. Karakola gittim, şikayette bulundum. Sonra ekipler geldi. Kamera görüntülerine baktılar. Montunu kafasının üstüne atmış koşuyordu.

"ŞİMDİ DOLAR DÜŞMÜŞ DURUMDA 60 BİN TL ZARARIM VAR"

Emniyete haber verdikten sonra 10 bin dolarımı buldular. Salı akşamı da bana teslim ettiler. Allah razı olsun. Muhammed komiser ve ekibine teşekkür ediyorum. O gün doları bozdurmak için yanıma almıştım. Daha sonra başıma böyle bir olay geldi. Şimdi dolar düşmüş durumda. Borçlarım vardı, ödemek için bozduracaktım. 60 bin TL zararım var. Hırsızların bu zararı karşılamalarını istiyorum" diye konuştu.





















