Diyarbakır'da hafta sonu kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte, vatandaşlar tarihi mekanlara akın etti.

Türkiye'de kademeli normalleşme kapsamında hafta sonu yasakları sürüyor. Hava sıcaklığını fırsat bilen Diyarbakırlılar, yasağın ardından tarihi mekanları gezdi.

"HASTALIĞIN BİTMESİNİ ÜMİT EDİYORUZ"

Kısıtlama nedeni ile 56 saat evden çıkmayan vatandaşlar, kısıtlamanın sona ermesinin ardından tarihi alanların yolunu tuttu.

Hz. Süleyman Camisi ve park alanına gelen vatandaşlar, "Kısıtlamalar bitti, güzel oldu. Koronavirüsten çok etkilendik, aslında herkes bu süreçte iş yerinde çalışanlar lokanta, küçük esnaflar kısacası tüm Türkiye etkilendi. Hastalığın bir an önce bitmesini ümit ediyoruz." dedi.

Diyarbakırlılar tarihi mekanları doldurdu VİDEO



