Doğanlar Apartmanı davasında gerekçeli karar açıklandı

İzmir depreminde 15 kişinin öldüğü, 12 kişinin de yaralandığı Doğanlar Apartmanı davasında şüphelilerin savunmalarına itibar edilmedi.

Tüm Türkiye'yi derinden sarsan Doğanlar Apartmanı davasında gerekçeli karar çıktı.

30 Ekim 2020'de Ege Denizi'nde Seferihisar açıklarında meydana gelen, 117 kişinin hayatını kaybettiği 6.6 büyüklüğündeki depremde İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı'nda 15 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi de yaralandı.

2 kişi tutuklandı

Depremin ardından başlatılan soruşturma kapsamında binanın müteahhidi Çetin Doğan ve binanın statik-betonarme proje müellifi Mehmet Sedat Boyacı tutuklandı.

Fenni Mesul firar etti

Sürveyan olarak gösterilen Gündüz Uysal tutuksuz yargılanırken, yapı fenni mesulü Bedriye Işıldak ise firar etti. Hazırlanan iddianamede sanıklar hakkında, 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.





Sanıklardan 3'ü asli kusurlu

Bilirkişi raporunda, Mehmet Sedat Boyacı ve sürveyan Gündüz Uysal'ın tali, müteahhit Çetin Doğan ve yapı fenni mesulü Bedriye Işıldak'ın asli kusurlu olduğu belirtildi.

Cezalandırılmaları talep edildi

28 Mart'taki duruşmada savcı mütalaasında, sanıklardan Çetin Doğan ve Mehmet Sedat Boyacı'nın 'olası kastla öldürme' suçundan, Gündüz Uysal'ın ise 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan cezalandırılmalarını istendi.

Dava süresinde savcının değişmesinin ardından göreve gelen savcı, yeniden mütalaa verdi. Savcı, sanıkların 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olmak' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Firari sanığın dosyası ayrıldı

Haziran ayında görülen davada müteahhit Çetin Doğan 18 yıl ve statik-betonarme proje müellifi Mehmet Sedat Boyacı, 12 yıl hapis cezasına çarptırılıp, tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Sürveyan Gündüz Uysal 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Firari sanık Bedriye Işıldak'ın dosyası ise ayrıldı.

'Kaliteli ve yeterli malzeme kullanılmadı'

Gerekçeli kararda, şüphelilerin mevzuata ve yapı tekniğine aykırı şekilde gerçekleştirdikleri eylemlerinin sonuçlarını öngördüklerinin altı çizildi.

Şüphelilerin bu durumu öngörmelerine rağmen deprem sonrası tamamen yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın B Bloğu'nu yapıldığı döneme ait mevzuata, yapı tekniğine ve mesleklerinin gerektirdiği kurallara uygun olarak inşa etmedikleri belirtildi.

Plan ve projenin hazırlanmasında statik hesapların yapılmasında hatalarının bulunduğu, uygun kalitede gerekli ve yeterli malzeme kullanmadıkları da vurgulandı.

Şüphelilerin savunmalarına itibar edilmedi

Sanıkların, bilirkişi raporunda belirtildiği gibi projelendirmedeki eksiklikler, malzeme özellikleri ve yapı denetimindeki yetersizlikler, uygulama ve işçilik hataları nedeniyle depremde yıkılan binadaki ölüm ve yaralanmalardan sorumlu olduklarına dikkat çekildi.

Bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçunu işledikleri ileri sürülen şüphelilerin, bilimsel verilerle örtüşmeyen şüpheli savunmalarına Cumhuriyet Başsavcılığı'nca itibar edilmediği belirtildi.

Gerekçeli kararın detayları

Kararda sanıklara verilen cezaların detayları da yer buldu.

Müteahhit Çetin Doğan'ın, apartmanın statik projede öngörülen beton sınıfının sağlanmaması, etriye ve birleşim bölgesindeki donatı imalatlarının projeyle uyumlu olmaması nedeniyle ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere, standartlara ve teknik şartnamelere uygun olarak inşa edilmesi için gerekenleri yapmadığı kaydedildi.

Projelendirmedeki eksiklikler, malzeme özelliklerindeki ve yapı denetimindeki yetersizlikler, uygulama ve işçilik hataları nedeniyle yapının yıkılmasına neden olduğu için Doğan'a 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 12 yıl hapis cezası verildiği belirtildi.

Bu cezasının da suçu bilinçli taksirle işlenmesi nedeniyle 18 yıla çıkarıldığı ifade edildi.

Malzeme kalitesi yetersiz çıktı

Apartmanın statik-betonarme proje müellifi olan Mehmet Sedat Boyacı'nın ise tali kusurlu olduğu belirtildi.

Binanın depremde çökmesinin temel nedeni olarak, malzeme kalitesindeki yetersizliklerinin, imalat hatalarının ve denetim hatalarının ön plana çıktığı kanaatine ulaşıldığının altı çizildi.

Yapı betonarme projesinde, 1975 Deprem Yönetmeliği'nde tarif edilen tasarım kriterlerinin tam olarak yerine getirilmiş olmadığına vurgu yapıldı.

Bu nedenle Boyacı'ya 8 yıl hapis cezası verildiği, meydana gelen zararın ağırlığı ve olaydaki üstlendiği rol sebebiyle de bu cezanın da 12 yıla çıkarıldığı belirtildi.

'Sürveyanlar söz sahibi değil'

DHA'nın aktarımına göre; Sürveyanların Türkiye'deki konumu dikkate alındığında mühendislerin ve müteahhitlerin yanlarında söz sahibi olamadıklarının göz önüne alındığını gerekçeli kararında belirten mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Gündüz Uysal'ın bu nedenle 4 yıl hapis cezasına çarptırıldığını kaydetti.

Bu cezanın da tali kusurlu olduğu gerekçesiyle önce yapılan artırımla 5 yıl 4 ay hapis cezasına çıkartıldığı, ardından mahkemedeki samimi beyanları nedeniyle 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çevrildiğine yer verildi.