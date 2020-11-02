3 yaşındaki Elif Perinçek, enkaz altından 65 saat sonra yaralı çıkarıldı.

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor.

3 YAŞINDAKİ ELİF BEBEK SAĞ KURTULDU

Arama kurtarma çalışmalarında günler sonra mucize kurtuluşlar yaşanmaya devam ediyor.

Mucizelerden bir tanesi de Doğanlar Apartmanı'nda gerçekleşti.

Enkaz altında kalan 3 yaşındaki Elif Perinçek, 65 saat sonra alkışlarla enkazdan çıkarıldı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Elif bebek, enkaz altından yaralı kurtarılan 106'ıncı kişi oldu.

Doğanlar Apartmanı'nda Elif bebek sağ çıktı İZLE



"ŞÜKÜRLER OLSUN"

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Allah'ım sana binlerce kez şükürler olsun. Doğanlar Apartmanı'ndan Elif yavrumuzu da canlı olarak çıkardık." ifadelerini kullandı.

65 saat sonra gelen Elif bebek mucizesi herkesi ağlattı ViDEO

"ELİF'E KAVUŞTUM, ÇOK MUTLUYUM"

Elif'in enkaz alanında büyük sevinç yaşayan anneannesi, "Çok mutluyum, Allah razı olsun. Elif'e kavuştum, annesi de kardeşleri de kavuşacak. Dualarım kabul oldu." dedi.