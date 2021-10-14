Çobanlık mesleğinin yeni neslin tercihleri arasına girmemesi, üreticileri zora soktu. Ayda 5 bin liraya çoban bulamadıklarını belirten üreticiler, ihtiyaçlarını göçmenlerden karşılamaya başladı.

Doğu Anadolu’nun önemli ekonomik geçim kaynaklarından biri olan hayvancılık sektörü, yeni çobanların yetişmemesi nedeniyle zor günler geçiriyor.

Çoban olan dahi çobana kız vermeyince, genç nesil farklı meslek dallarına yöneldi.

Rağbet azalınca, çobanlık mesleği de bitme tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.

Malatya’da üreticiler, 3-5 bin lira arasında maaşa ek sigorta, yiyecek, içecek ve barınma ihtiyaçlarının karşılanmasına rağmen yerli çoban bulamamaya başladı.

Üreticiler çobanlara olan ihtiyaçlarını, göçmenlerle gidermeye çalıştı.

Malatya Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yaklaşık 10 yıldır Türkiye genelinde çoban bulmanın zor olduğunu belirtti.

“YAŞLI JENERASYON DA GİDERSE BU İŞİ YAPACAK KİMSE KALMADI”

Özellikle küçükbaş hayvancılıkta çobanlığın önemine değinen Akın, bölgede var olan çobanların da çok eski jenerasyondan olduğunu ve onların da yaşları nedeniyle artık bu mesleği yapmakta zorlandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bu yaşlı jenerasyon da giderse bu işi yapacak kimse kalmadı. Biz birlik olarak çobanlık kursu açmamıza rağmen bu sıkıntı halen devam ediyor.”





“3-5 AY SONRA İŞİ BIRAKIP GİDEBİLİYORLAR”

5 bin TL’ye kadar maaş verilmesine rağmen çoban bulamamanın zorluğunu yaşadıklarını söyleyen Akın, “Mecburen dışarıdan çoban getirmek zorunda kalıyoruz. Ama onda da güven olmuyor bir bakıyorsunuz 3-5 ay sonra işi bırakıp gidebiliyor.” dedi.

Doğu Anadolu'da çoban bile çobana kız vermeyince, üretici çoban bulamadı VİDEO



“ÇOBAN BİLE ÇOBANA KIZ VERMİYOR”

Çobanlarla ilgili yaylalardaki sosyal hayatın iyileştirilmesi adına çalışmaların yapılması gerektiğine de dikkat çeken Akın, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Artık bu devirde çoban bile, çobana kız vermiyor. Böyle olunca da gençler bu mesleğe ilgi göstermiyor. Buraları terk ediyor. Bizler de gerek yerel yöneticiler olsun gerekse merkezi hükümet olsun bu sektöre destek verirsek, kırsaldaki insanlar küçükbaş yetiştiriciliğine devam eder. Yoksa bu işler yavaş yavaş tarih olacaktır. Bu jenerasyon da ortadan kaybolduğu zaman hayvancılık yok alma yolunda ilerleyecektir.”