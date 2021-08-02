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    Doğu Ekspresi treninin altında kalan kişi, hayatını kaybetti

    Trenin çarpması sonucunda yaklaşık 50 metre sürüklenen kişi, olay yerinde vefat etti. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.
    • İHA
    • 02.08.2021 - 08:56
    • Güncelleme : 02.08.2021 - 09:31
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    Doğu Ekspresi treninin altında kalan kişi, hayatını kaybetti

    Kars'tan Ankara'ya giden Doğu Ekspresi'nde kaza meydana geldi.

    Merkez Kömür Tevzi mevkisinde, Doğu Ekspres treni bir vatandaşa çarptı.

    50 METRE SÜRÜKLENDİ

    Olayın nasıl meydana geldiği henüz aktarılmazken, yaklaşık 50 metre sürüklenen vatandaşın hayatını kaybettiği belirtildi.

    Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

    Doğu Ekspresi treninin altında kalan kişi, hayatını kaybetti #1

    Doğu Ekspresi treninin altında kalan kişi, hayatını kaybetti #2

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