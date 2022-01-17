963 köy ve mahalle yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Ekipler, iş makineleriyle vatandaşları kar esaretinden kurtarmak için çalışma başlattı.

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde 3 gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Bölgede çam ağaçları ve çayırlar beyaz örtüyle kaplandı.

Yüksek kesimlerdeki yaylalar ile köylerde, eşsiz kar manzaraları oluştu.

KÖYLERE ULAŞIM YOLLARI KAPANDI

Kar yağışı nedeniyle Trabzon'da 110, Ordu'da 13 mahallede, Rize'de 305, Giresun'da 241, Artvin'de 191, Amasya'da 16, Sinop'ta 69, Bayburt’ta 7 ve Çorum'da 11 köy yolu, ulaşıma kapandı.

ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde bazı köy ve mahallelerde kapanan yollar için belediye, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, harekete geçti. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde yer yer 50 santimetreye ulaştığı yolların açılması için ekipler tarafından çalışmalar başlatıldı.

Gece gündüz demeden tuzlama ve kar temizleme çalışmaları sürdüren ekipler, yaşlı, hasta, engelli ve hamile vatandaşların evlerine giden yolları sürekli ulaşıma açık tutuyor.

Doğu Karadeniz’de kar esareti: 963 köy ve mahalle yolu kapandı VİDEO

