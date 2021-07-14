Doğu Karadeniz'de sağanak yağış: Giresun’da mahsur kalan 100 kişi kurtarıldı

Sağanak yağışların ardından halı saha yolunun kapanması ile nişan töreninde mahsur kalan 100 kişi kurtarıldı. Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin için sarı kod uyarısı verildi.

Doğu Karadeniz’de Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinde dün gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeni ile dere suları yükseldi, taşkınlar meydana geldi.

Giresun’un Yağlıdere ilçesinde dün akşam saatlerinde yaşanan sağanak sonrası Yağlıdere’nin debisi yükseldi.

Bir halı sahaya giden yolun kapanması ile halı sahada nişan töreni için toplanan yaklaşık 100 kişi mahsur kaldı.

Taşan derenin üzerindeki köprüden geçmeye çalışan bazı sürücülerin araçları yolda kaldı. Araçlar iş makinelerinin yardımıyla kurtarıldı.

100 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Ekipler, 100 kişiyi patika yoldan güvenli bölgeye tahliye etti.

Giresun Valiliği yaptığı açıklamada, Yağlıdere İlçesi Ahallı Mahallesi’nde daha önce yıkılan köprü yerine yapılan menfez ve servis yolunun dere taşkını sebebiyle kullanılamaz hale geldiği belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bu nedenle karşıdaki halı sahada yapılan nişan töreninde bulunan yaklaşık 100 vatandaşımız mahsur kalmıştır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Nişan törenin olduğu halı sahadan karayolundan uygun geçiş mevcut olup yaklaşık 150 metre patika yoldan vatandaşlarımızın güven bir şekilde, gerekli emniyet tedbirleri alınarak tahliye edilmiştir.”





“DERE SUYU GÖĞSÜME KADAR GELİYORDU”

Sular altına kalan yolda 3 yaşındaki çocuğu ve eşi ile mahsur kalan Ali Talıç, yaşadıklarını şu ifadelerle anlattı:

“Düğününe geldik. Hayırlı olsun dedikten sonra aracımıza bindik ve yola çıktık. Yağış vardı ama dere üzerinde bulunan yolda geçmeye engel olacak bir su yoktu. Önümde iki araç karşıya geçti. Benim geçtiğim esnada su birden dalga gibi geldi aracımızı sarstı. Araç su dolmaya başladı. 3 yaşında çocuğum ve eşim araçtaydı. Kendi imkanlarımızla araçtan çıkmaya çalıştık. Dere suyu göğsüme kadar geliyordu.

Doğu Karadeniz'de sağanak yağış: Giresun’da mahsur kalan 100 kişi kurtarıldı VİDEO



“YAŞAMAYANIN BUNU ANLAMASI MÜMKÜN DEĞİL”

Aracı da burada bulunan vatandaşların yardımı ile dere suyundan kurtarabildik. Ben geçen yıl Dereli’de de sel felaketi yaşadım. Yaşamayanın bunu anlaması mümkün değil. Aracımız kullanılmaz halde. Ama cana geleceğine mala gelsin. Bizi Allah kurtardı."





“GÜÇ BİRLİĞİ İLE ARACI ÇEKTİK”

Kız kardeşinin nişan düğününü yaptıklarını belirten Bayram Akkaya ise şu sözleri kaydetti: “Düğün başladıktan sonra yağmur şiddetini artırdı. Ben düğündeydim. Arkadaşım beni aradı, ‘Koş, selde kaldım.’ dedi. Biz hemen koştuk. Yaklaşmayın, müdahale etmeyin dediler bize riskli olduğu için. Biz kendi imkanlarımızla aracı halat bağladık. Halatı da belimize bağladık ve güç birliği ile aracı bulunduğu yerden çektik. Düğüne katılanlar, gelin ve damat da halı sahanın hemen arkasında bulunan fındıklığın içerisindeki patika yoldan 150 metre dik yamaçtan çıkartılıp köy yolundan tahliye edildi.”





“BU YOL DERENİN AKIŞ ŞİDDETİ ARTINCA BOZULUYOR”

Olaya şahit olan Yunus Emre Kurun ise, “Dün çok yağmur yağdı. Barajın kapakları da açılmış suyu tutmamışlar, bir süredir arızaları da olduğu söyleniyor. Geçen yıl yaşanan sel felaketinden dolayı burada bulunan köprü yıkıldı. Bizim taş ocağımız var bu alanda. Biz geçici suretle kullanabilmek adına bu yolu yaptık. Arada bir bu yol derenin akış şiddeti artınca bozuluyor, biz yine tamir ediyoruz. Sonuçta burada bir işletmemiz var. Bu işletmenin yanı sıra burada bulunan halı sahaya ve civar köylere de ulaşım bu yolla sağlanıyor. Dün de birisi burada dereden aracı ile geçerken mahsur kalmış. Biz yine gece gelerek buradaki yolu onardık. Kullanılabilir hale getirdik.” şeklinde konuştu.

GİRESUN, TRABZON, RİZE İÇİN SARI KOD UYARISI

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Giresun, Trabzon ve Rize için sarı kod uyarısı yapıldı.

Uyarıda, yoğun yağış nedeniyle sel ve heyelan riski bulunduğuna, oluşabilecek ani sel baskınına karşı dikkatli ve tedbirli olunmasına dikkat çekildi.

Metrekareye yer yer 200 kilogramın üzerinde yağış düşmesinin beklendiği bölgede, taşkın riski bulunan dere yataklarında ekipler teyakkuza geçti.

DERE YATAKLARINDAN UZAK DURMA UYARISI

DSİ, Karayolları, İl Özel İdaresi ve AFAD ekipleri de riskli bölgelerde görev aldı.

Vatandaşlara dere yataklarından uzak durmaları çağrısında bulunuyor.