Petrol
111.07
0.98%
Euro
16.8632
0.37%
Dolar
15.8205
-0.33%
Altın
947.29
0.50%
Borsa
2353
-0.81%
Bitcoin
483.343
-0.09%
BTXN Coin
13.65
-0.65%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 22 C

    Doğu ve Güneydoğu’yu Suriye tozu sardı

    Suriye üzerinden gelen çöl tozu taşınımı nedeniyle Şırnak, Mardin, Tunceli ve Bingöl'de görüş mesafesi azaldı, kentleri toz bulutları kapladı.
    • 23.05.2022 - 14:05
    • Güncelleme : 23.05.2022 - 14:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Doğu ve Güneydoğu’yu Suriye tozu sardı

    Toz taşınımı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde gece saatlerinden itibaren etkili oldu.

    Şırnak, Tunceli, Bingöl'ün Karlıova ve Mardin'in Nusaybin ilçelerindeki toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi düştü, sürücüler zor anlar yaşadı.

    Cudi ve Gabar görünmez oldu

    Kentlerde araçların ve balkonların üzeri toz tabakasıyla kaplanırken, hava kalitesinin de düşmesiyle uzmanlar, özellikle solunum güçlüğü çekenlerin dışarı çıkmaması konusunda uyarıda bulundu.

    Şırnak'ın sınıra yakın ilçelerinde etkili olan toz taşınımıyla Cudi ve Gabar dağları görülmez hale geldi.

    Tunceli Valiliği'nden uyarı

    Tunceli'de de gece saatlerinden itibaren etkili olan çöl tozu taşınımı nedeniyle vatandaşlar evlerine kapanırken, kentin etrafındaki dağlar görülmez hale geldi.

    DHA’da yer alan habere göre valilik, solunum güçlüğü çeken ve astım hastalığı bulunanların, tozdan etkilenmemeleri için kapı ile pencerelerini kapatıp evlerinden çıkmamaları uyarısında bulundu.

    Doğu ve Güneydoğu’yu Suriye tozu sardı #1

    Doğu ve Güneydoğu’yu Suriye tozu sardı #2

    Doğu ve Güneydoğu’yu Suriye tozu sardı #3

    Doğu ve Güneydoğu’yu Suriye tozu sardı #4

    Doğu ve Güneydoğu’yu Suriye tozu sardı #5

    Doğu ve Güneydoğu’yu Suriye tozu sardı #6

    Doğu ve Güneydoğu’yu Suriye tozu sardı #7

    Doğu ve Güneydoğu’yu Suriye tozu sardı #8

    Doğu ve Güneydoğu’yu Suriye tozu sardı #9

    Doğu ve Güneydoğu’yu Suriye tozu sardı #10


    İlginizi Çekebilir

    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 23 Mayıs 2022 İSKİ arıza sorgulama
    Yaşam

    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 23 Mayıs 2022 İSKİ arıza sorgulama

    Mevlüt Çavuşoğlu Azerbaycanlı mevkidaşıyla görüştü
    Gündem

    Mevlüt Çavuşoğlu Azerbaycanlı mevkidaşıyla görüştü

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor
    Btcrobo

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor

    Görüş Bildir