Doktorların katil koca için iki farklı raporu şaşırttı

Boşanma aşamasındaki eşini boğazından bıçaklayarak öldüren cani koca için hastane tarafından ‘akıl sağlığı yerinde değildir’ raporu verilmesini aile, gözyaşları içinde karşılad

Ali Alkılınç (40), 9 Haziran 2020 tarihinde gece geç saatlerde boşanma aşamasında olduğu 3 çocuğunun annesi 34 yaşındaki eşi Aslıhan Alkılınç’ın kaldığı Elazığ kent merkezi Rızaiye Mahallesi Şehit Astsubay Fatih Özmen Sokak'taki kayınvalidesinin evine geldi.

Sözde konuşmak için eve giren Alkılınç, burada yanında getirdiği iki bıçakla eşini boğazından kayınvalidesi Ş.B.’yi ise bacağının bıçakladı.

O esnada yaşanan arbede sırasında Ali Alkılınç ise sırtından bıçaklanarak yaralandı.

Cinayet zanlısı koca, yaralı halde kaçtığı evin bir alt sokağında yere yığıldı.

7 KEZ ŞİKAYETÇİ OLDU

Olayın ardından yaralıların hepsi Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırırken, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasında olan kocası tarafından bıçaklanan Aslıhan Alkılınç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Katil zanlısı koca Ali Alkılınç tutuklanarak cezaevine gönderilirken, öldürülen Aslıhan Kılınç’ın ise eski eşinden tehdit ve hakaret suçlarından dolayı 7 defa şikayetçi olduğu bu şikayetlerin 3’ne ise dava açıldığı ortaya çıktı.

Ayrıca cinayetin Ali Alkılınç’ın eşinin şikayeti üzerine gözaltına alınıp ifadesi alındıktan 4 gün sonra işlendiği de öğrenildi.

ÖNCE DELİ SONRA AKILLI DEDİLER

Halen tutuklu olarak cezaevinde olan Ali Alkılınç’a Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi tarafından 8 Mart 2021 tarihinde ‘sanrısal bozukluk’ teşhisi ile akıl sağlığının bozulduğu ve ceza verilmeyeceği ancak bu şahıs hakkında güvenlik tedbirine hükmolunur raporu verildi.

Aynı hastane Alkılınç’ın, Afyonkarahisar 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde eski kayınbiraderi Cihan Ateş’e hakaret ettiği gerekçesi ile yargılandığı davaya ise 25 Mart 2021’de aynı doktorların imzası ile ‘ceza-i ehliyeti tamdır’ raporu verdi.

ACILI BABADAN TEPKİ

Kızını bıçaklayarak katleden eski damadının ‘akıl sağlığı yerinde değildir’ raporu ile yargılandığı davadan ceza almadan kurtulmaya çalıştığını kaydeden ve Afyonkarahisar’da yaşayan baba Hıdır Ateş ise hastanenin böyle bir rapor hazırlamasına mahkemenin ise Adli Tıp Kurumu olmamasına rağmen bu raporu kabul etmesine tepki gösterdi.

Olayı gözyaşları içerisinde anlatan baba Ateş, yaşadığı evlat acısı ve hasretinin gelen raporla adeta ikiye katlandığını dile getirdi.

“CEZA ALMAMASI YÖNÜNDE BİR KARARA İMZA ATILMAYA ÇALIŞILIYOR”

Baba Ateş, kızının kanının yerde kalmaması için Adalet Bakanlığı’na seslenerek ve bu rapor karmaşasına bir çözüm bulunmasını isteyerek, “Kızımı katleden şahıs hastaneden ‘ceza-i ehliyeti yoktur’ diye bir rapor alıyor, hakim ve savcılarda bu raporu kabul ediyor. Adeta şahsın ceza almaması yönünde bir karara imza atılmaya çalışılıyor. Şahıs kızımı katletmeden 1 yıl önce boşanma davası açılmıştı ve mahkeme bitmek üzereydi, şahıs bunu kaldıramayıp evimize girdi ve kızımı katletti. Ben bir baba olarak kızımın kanının yerde kalmamasını ve adalet önünde hesap vermesini istiyorum.” diye konuştu.

“KIZIMI ÇOK ÖZLÜYORUM, TOPRAK ALDIĞINI GERİ VERMİYOR”

Yaşananlar karşısında çok zor durumda olduklarını belirterek gözyaşlarına boğulan acılı baba Hıdır Ateş, “Kızımı çok özlüyorum. Toprak aldığını geri vermiyor. Failinin gereken ceza neyse almasını istiyorum. Ben bu konuda Adalet Bakanlığı’na sesleniyorum ve şahsın ceza almasını istiyorum. Bir baba olarak kolay değil evlat acısı, Allah kimseye vermesin. Ceza-i ehliyeti yoktur raporu verip, sonra onu saldınız diyelim peki kızımın kanı ne olacak, yerde mi kalacak peki? Ben adalet istiyorum, başka bir şey istemiyorum.” dedi.

“KİMLER TARAFINDAN HAZIRLANDIĞI MERAK KONUSU”

Öldürülen kadının ağabeyi Cengizhan Ateş ise katil zanlısı için verilen rapor karşısında şok yaşadıklarını kaydederek, raporun çelişkili olduğunu savundu.

Ateş, “Kız kardeşimin katledildiği davanın iddianamesine baktığımda gerçekten büyük bir çöküntü yaşadım. Katil zanlısına akli dengesi yerinde olmadığına dair rapor verilmiş ve soruşturma bu rapor üzerinden yürütülmekte. Fakat benim kendisi ile alakalı cinayet olayından açılan bir mahkemem var. Benim mahkemem gönderilen raporda ‘sağlamdır, akli dengesi yerindedir ve ceza-i ehliyeti vardır’ deniliyor. Fakat cinayet davasında ‘ceza-i ehliyeti yoktur’ deniliyor. Bu raporlar aynı hastane ve aynı doktorlar tarafından veriliyor. Hiçbir akıl ve mantığa uymayan bu raporların kimler tarafından hazırlandığı merak konusu.” diye konuştu.