Dolandırıcıların yeni numarası: Osmanlı tuğralı paralar bulmuşlar

“Osmanlı tuğralı paralar bulmuşlar. Bunları değerlendirme imkanımız olur mu? Müsait olunca ararsın ağabey?” mesajını atan dolandırıcılar, tuzaklarına düşürdükleri kişilerden binlerce lira koparıyor.

Türkiye’de neredeyse her yeni gün, yeni bir dolandırıcılık numarası ortaya çıkıyor…

“FETÖ’ye adınız karıştı”, “Bir cinayetten aranmanız var”, “Polisim, savcıyım” gibi birçok yalan beyanla yapılan dolandırıcılığın son örneği, bu kadarına da “pes” dedirtti.

Bu kez Osmanlı tuğrası işin işinde…

“Osmanlı tuğralı paralar bulmuşlar”

Dolandırıcı tarafından atılan mesajda, “Selam ağabey, ben Mehmet. Manisa’nın Yayla köyüne teyzemi ziyarete geldim. Bana ağzından bir olay kaçırdı. Hayvanlarını koyduğu ahırın temelinden sarı sarı Arapça yazılı Osmanlı tuğralı paralar bulmuşlar. Bunları değerlendirme imkanımız olur mu? Müsait olunca ararsın ağabey?” ifadeleri yer alıyor.

Bu mesajı rastgele gönderen dolandırıcılar, "Bu altın paraları ucuz yolla size satalım" diyor.

Bu tuzağa düşenler de binlerce lirasından oluyor.