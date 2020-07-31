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    Dolandırıcılık yapan şahıs Silivri'de yakalandı

    Siber dolandırıcılık suçlarından hakkında 236 arama kararı ve 101 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, gözaltına alındı.
    • AA
    • 31.07.2020 - 13:50
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    Dolandırıcılık yapan şahıs Silivri'de yakalandı

    İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kendisini kamu görevlisi, banka veya sigorta şirketi çalışanı olarak tanıtıp kimlik, banka hesabı veya kredi kartı bilgilerini elde ederek çok sayıda kişiyi dolandırdığı tespit edilen R.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

    101 YIL HAPİS CEZASI

    Resmi belgede sahtecilik yapan, hukuka aykırı şekilde bilişim sistemlerine girerek haksız kazanç elde ettiği belirlenen R.A.'nın siber dolandırıcılık suçlarından hakkında 236 arama kararı ve 101 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

    SİLİVRİ'DE YAKALANDI

    Yürütülen çalışmalar sonucu Silivri Selimpaşa Mahallesi'nde saklandığını belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla R.A.'yı gözaltına aldı. R.A'nın adresinde yapılan aramada çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

    Emniyetteki işlemleri tamamlanan R.A., adliyeye sevk edildi.

    Dolandırıcılık yapan şahıs Silivri'de yakalandı #1

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