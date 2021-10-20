Donald Trump’ın internet sitesini, Sinoplu Can hackledi

RootAyyıldız ismi ile Donald Trump'ın internet sitesini hackleyen Sinoplu Can Cebeci, siteye Haşr Suresi'nin 19. ayetini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın videosunu yükledi.

Sinop’ta yaşayan Can Cebeci (19), eski ABD Başkanı Donald Trump’ın internet sitesini hackledikten sonra, dünyanın gündemine oturdu.

2 gün önce, RootAyyıldız kullanıcı ismiyle, action.donaldjtrump.com adlı siteye giren Can Cebeci, siteye Kur'an-ı Kerim'in Haşr Suresi’nin 19. ayetini ve Recep Tayyip Erdoğan’ın bir videosu ekledi.

Bu işi 10 yaşlarından itibaren öğrenmeye başladığını, bug bounty (ödül avcılığı) yaparak ve siber güvenlik uzmanlığı ile kazanç sağladığını belirten Cebeci, zarar verme taraftarı olmadığını, görüşlerini duyurmak için hacktivistlik de yaptığını belirtti.

“KARAKOLLARINI DA HACKLEYİP TONLARCA VERİYİ DEŞİFRE ETTİK”

Hedefinin Donald Trump olmadığını, Amerika’ya bir mesaj vermek istediğini belirten Can Cebeci, şu ifadeleri kullandı:

“Zarar taraftarı değiliz. Bu tamamen hacktivistlik kavramına giriyor. Siyah şapka, beyaz şapka gibi ayrımlanmış ama aslında bizde tamamen siyasi, dini, politik durumlar yattığı için bizim için herhangi bir şapka yok. Çünkü bu bizim hakkımıza yapılan bir saldırı. Gördüğünüz gibi Amerika’nın gerek FETÖ gerek İslam’a karşı yaptığı davranışlardan dolayı bizim sesimizi çıkarmamız. Zira Çin nasıl Doğu Türkistan’daki insanlara zulüm yapıyor, insanlarda çıkıp posterle bunu protesto ediyorsa bizde bunu internette, internet sitelerinden yapıyoruz. Asıl hedef Amerika’nın İslam’a ve Türkiye’ye tutumu yüzünden oldu. Çünkü biz daha önce Amerika’nın önemli eyalet karakollarını da hackleyip tonlarca veriyi deşifre ettik.





“İSTİHBARAT RAPORLARINDA YER ALMIŞTIK”

Onun yanı sıra Joe Biden internet adresini de hackleyip, ABD istihbarat raporlarında yer almıştık. Burada asıl amaç Amerika’nın Türkiye ve İslam’a karşı duruşu. Bazı insanlar bizi popülizm yapmak için veya bağnazlık yapmak için yaptığımızı söylüyor. Hayır biz sadece ülkemizi ve dinimizi seven gençleriz.

“BAŞKA BİR SİYASETÇİ KOYSAM BU KADAR TEPKİ ALMAZDIM”

Burada bizim amacımız aslında iki ülkeyi birbirine düşürüp siyasi bir kriz çıkarmak değil. Bunu da zaten hiç istemeyiz. (Recep Tayyip Erdoğan’ın videosunu koymasıyla ilgili) Birçok kişinin eleştirdiği konu bu aslında. Zira ben başka bir siyasetçiyi koysam bu kadar tepki de almazdım. Bu kadar tartışma durumuna girmezdim. Yani biz kendisini seviyoruz. Gerek siyasi durumunda gerek dini durumunda gerek Türkiye Cumhuriyeti’ni kalkındığından dolayı seviyoruz. Herhangi bir bağımız da yok.





“NE MİT ELEMANIYIZ NE POLİS EKİPLERİ İLE ÇALIŞIYORUZ”

Bazı FETÖ’cü gazetelerin yazdığı gibi ne MİT elemanıyız ne de polis ekipleriyle çalışıyoruz. Tamamen gönülden sevdiğimiz bir liderimiz. Tek başıma yaptım. Bazı kişiler bizi grup olarak adlandırıyor. Bu niye anlamadım. Ben tek kişi olarak yaptım. RootAyyıldız ismini kullanıyorum.

“SEÇİM ZAMANINDA JOE BIDEN’IN DA İNTERNET SİTESİNİ HACKLEMİŞTİK”

Aslında amaç Donald Trump değil. Çünkü biz daha önce seçim zamanında şu anda Başkan olan Joe Biden’ın da internet adresini hacklemiştik. Joe Biden var, Yunanistan İçişleri, Dışişleri, e-Devlet'i, çalışma bakanlığını internet adreslerini hackleyip mesajımızı bıraktık. Bunun yanında da Mısır Devlet İstihbarat Servisi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa Ulusal Meclisi gibi birçok yere girdik. Bunları da diğer gruplar gibi belli bir yalan üzerine değil de insanların araştırıp görebileceği şekilde yaptık. Donald Trump’a da biz zaten kendisine birkaç tane mail adresini aldığımız için oraya kendisine not bıraktık. Gereken mesajları da bıraktık. Burada söylenecek tek mesaj sadece kendisine Türkiye Cumhuriyeti’ne sığınıp muhbir olmayı teklif ediyorum. Amerika’yla yaptığı kirli oyunları bize anlatmasını söylüyorum. Onu da kendisine yakinen ilettiğimi düşünüyorum. Kendisine ulaşmıştır.”