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    Down sendromlu Ece ve Serdal, 15 ay sonra aşı sayesinde kavuştu

    İzmir’de birbirlerine aşık olan, salgın nedeniyle ayrı kalmak zorunda kalan down sendromlu Ece Güngör ile Serdal Rodoplu,15 ay sonra hastanede buluştu.
    • DHA
    • 21.05.2021 - 19:31
    • Güncelleme : 21.05.2021 - 19:39
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    Down sendromlu Ece ve Serdal, 15 ay sonra aşı sayesinde kavuştu

    İzmir’de birbirine aşık olan ve pandemiden önce hemen her gün bir araya gelen down sendromlu 23 yaşındaki Ece Güngör ile 36 yaşındaki Serdal Rodoplu, koronavirüs salgınının başlamasıyla birlikte ayrı düştü.

    Salgın nedeniyle görüşemeyen Serdal ve Ece bunalıma girdi.

    SALGIN AŞKA ENGEL OLAMADI

    İzmir Down Sendromu Derneği Başkanı olan Serdal’ın annesi Gülnaz Rodoplu ile Ece’nin annesi Pervin Güngör, çocuklarının aşılanması için İl Sağlık Müdürlüğü’ne başvurdu.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 27 Mart’da down sendromlu vatandaşların aşılanacağı müjdesini verdi.

    Aşı randevusu daha önce olan Serdal Rodoplu, aşıyı Ece Güngör ile birlikte olmak istedi.

    Down sendromlu Ece ve Serdal, 15 ay sonra aşı sayesinde kavuştu VİDEO

    15 AY SONRA HASTANEDE BULUŞTULAR

    Bu nedenle aşı randevusunu Ece ile aynı tarihe aldı. İğne korkusu nedeniyle aşıdan korkan Ece Güngör de Serdal Rodoplu ile görüşebilmek için aşı olmayı kabul etti.

    Ece ve Serdal, 15 ay sonra hastanede buluştu. Hastaneye el ele giren ikili ilk doz koronavirüs aşısını olurken de birbirlerinden ayrılmadı. Ece, Serdal’ın elini tutarak aşı oldu.

    Down sendromlu Ece ve Serdal, 15 ay sonra aşı sayesinde kavuştu #1

    Down sendromlu Ece ve Serdal, 15 ay sonra aşı sayesinde kavuştu #2

    Down sendromlu Ece ve Serdal, 15 ay sonra aşı sayesinde kavuştu #3

    Down sendromlu Ece ve Serdal, 15 ay sonra aşı sayesinde kavuştu #4

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