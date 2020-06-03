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    Dudullu'da güvenlik görevlisi silahlı saldırıya uğradı

    Özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Murat Kaya, deponun önünde durdukları için uyardığı iki kişi tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 03.06.2020 - 15:20
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    Dudullu'da güvenlik görevlisi silahlı saldırıya uğradı

    Ümraniye Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'nde, bir depo önüne araçla gelen iki kişi, özel güvenlik görevlisi Murat Kaya ve diğer görevliler tarafından uyarıldı.

    Uyarının ardından oradan ayrılan şahıslar, bir süre sonra aynı araçla tekrar deponun önüne geldi.

    GÖREVLİYİ KURŞUN YAĞMURUNA TUTTULAR

    Şüpheliler, daha önce kendilerini uyaran güvenlik görevlisi Murat Kaya’nın üzerine 5 el ateş ederek otomobille oradan uzaklaştı.

    Dudullu'da güvenlik görevlisi silahlı saldırıya uğradı

    HAYATINI KAYBETTİ

    Kaya’nın mesai arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye giden sağlık ekipleri, yaralıyı  Sancaktepe İlhan Varank Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

    Özel güvenlik görevlisi Murat Kaya, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    İKİ ŞÜPHELİ DE YAKALANDI

    Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Büro Amirliği'ne bağlı ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sonucunda şüpheliler, Kartal’da bir adreste suç aletiyle birlikte  yakalandı.

    Polisin gözaltına aldığı iki kişi, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

    TUTUKLANDILAR

    Katil zanlılarından Taha B.’nin (26) Uyuşturucu, Kasten yaralama, Hırsızlık, Tehdit; Denizcan A.’nın (26) ise Uyuşturucu, Mukavemet gibi suçlardan emniyette kayıtları olduğu öğrenildi.

    Şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan iki katil zanlısı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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