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    Dudullu'daki hırsız telekom kapağını çaldı

    Aracıyla geldiği sokakta bulunan telekom kapakları, bir kişi tarafından çalındı. Hırsızın çaldığı anlar ise mahalledeki güvenlik kamerasına yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 26.12.2021 - 15:58
    • Güncelleme : 26.12.2021 - 16:06
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    Dudullu'daki hırsız telekom kapağını çaldı

    Ümraniye'nin Dudullu ilçesinde bir mahallede sokak ortasında hırsızlık olayı yaşandı.

    Arabasıyla sokağa giren şahıs, telekom kapaklarının olduğu binanın önüne aracını park etti.

    TELEKOM KAPAĞINI ARABASINA YÜKLEDİ

    Ardından demir kapağı kaldırdı,daha sonra ise arabasına yükledi.

    Etrafı da kontrol eden hırsız,bulunduğu yerden uzaklaştı.

    Gündüz vakti yaşanan olay mahallledeki güvenlik kamerasına yansıdı.

    Dudullu'daki hırsız telekom kapağını çaldı ViDEO

    Dudullu daki hırsız telekom kapağını çaldı #1

    Dudullu daki hırsız telekom kapağını çaldı #2

    Dudullu daki hırsız telekom kapağını çaldı #3

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