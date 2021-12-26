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Dudullu'daki hırsız telekom kapağını çaldı

Dudullu'daki hırsız telekom kapağını çaldı

Aracıyla geldiği sokakta bulunan telekom kapakları, bir kişi tarafından çalındı. Hırsızın çaldığı anlar ise mahalledeki güvenlik kamerasına yansıdı.