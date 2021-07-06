Dünya burun şampiyonu Mehmet Özyürek'ten aşınızı yaptırın çağrısı

Üçüncü doz aşıyı yaptıran Özyürek, koronavirüsü yenmek için vatandaşlardan aşı olmalarını istedi.

Rize'de 1998 ve 2000 yıllarında düzenlenen Uluslararası Uzun Burun Yarışması'nda 8,8 santimetrelik burnuyla birinci olup Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Mehmet Özyürek, aşı yaptırmayanlara seslendi.

"HERKES AŞISINI OLSUN"

Özyürek, devletin ve hükümetin koronavirüs salgınına karşı büyük gayret gösterdiğini belirtti.

Artvinli şampiyon, aşı hakkı tanınan herkesi koronavirüs aşısı olmaya davet etti.

ÜÇÜNCÜ DOZU YAPTIRDI

Üçüncü doz aşıyı yaptırdıktan sonra kendini daha güvenli hissettiğini dile getiren Özyürek, toplumun her kesiminin maske takmasını, hijyene dikkat etmesini ve sosyal mesafeye uymasını istedi.

"MASKEYİ KOLDA SÜS EŞYASI OLARAK TAŞIMAMALIYIZ"

Koronavirüs salgını nedeniyle 8,8 santimetrelik burnuna rağmen maske takarken hiçbir rahatsızlık duymadığını ifade eden Öz, şöyle konuştu:

"Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmıyorum. Dışarı çıkmam gerektiğinde önce maskemi takıyorum. Herkes maske takarsa, sosyal mesafeye ve hijyene dikkat ederse bu beladan kurtuluruz. Maskeyi çene altında saklamamalıyız. Kollarda bir süs eşyası olarak taşımamalıyız.

"KURALLARA UYARSAK KORONAYI YENERİZ"

Bu şekilde takanları da duyarlı bireyler olarak uyarmalıyız. Maskemi taktığımda kendimi güvende hissediyorum. Herkesin maske takmasını önemle rica ediyorum. Kurallara harfiyen uyarsak koronavirüsü yeneceğiz."