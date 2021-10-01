Dünya medyasının konuştuğu kendini arayan adam: Dünya umurumda değil

İnegöl ilçesinde, kendisi için yapılan arama çalışmalarına katılan Beyhan Mutlu, olayın dünya basınına da yansımasının ardından sessizliğini bozdu. Mutlu, “Olan oldu, dünya umurumda değil” dedi.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, beraber alkol aldıktan sonra bir süre ortalıklarda görünmeyen Beyhan Mutlu için endişelenen arkadaşı, durumu ekiplere haber verdi.

Ekipler, çevredeki vatandaşların da katılımı ile Beyhan Mutlu’yu aramaya başladı.

Arama çalışmalarında adını duyan Beyhan Mutlu, arama ekibinin içinden çıktı.

Mutlu’nun arama ekiplerini görünce bölgeye geldiği, 'biri aranıyor' denmesi üzerine kendisinin arandığından habersiz çalışmalara katıldığı anlaşıldı.

Mutlu’nun kendini arayan ekibin içinde, kendini arama çalışmalarına katılması hem Türkiye hem dünya gündeminde geniş yankı buldu.

Dünyanın önde gelen gazeteleri, haberi ‘Kayıp Türk kendisini arayan ekibe katılıp kendini aradı' başlığı ile verdi. Beyhan Mutlu ise olayın ardından ilk kez sessizliğini bozdu.

“KAYIP KİŞİNİN KİM OLDUĞUNU BİLMEDEN ARAMALARA KATILDIM”

Bursa'nın Hamitler Mahallesi'nden gelip İnegöl'ün Çayyaka Mahallesi'nde çalıştığını ifade eden Mutlu, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Olay günü Mesut arkadaşımla İnegöl'de işlerimizi hallettik. Gelirken de alkol aldık yanımıza. Sonrasında beraber alkol aldık. Vakit geç olunca 'ben dinlemeye gidiyorum' diyerek yanından ayrıldım. Yazlık evde alkol almıştık. Ben dinlenmek için diğer eve gittim. Arkadaşım beni tam anlamamış. Benim geri dönmediğimi görünce meraklanmış. Jandarmayı ve arama kurtarma ekiplerine haber vermiş. Gece 1 gibi uyudum. Sabaha karşı 5 sıralarında uyandım. Dışarıya çıktım. Arama kurtarma ekiplerini görünce yanlarına gittim ne olduğunu sordum. Kayıp biri olduğunu söylediler. Ben de aralarına karışarak, kayıp olan şahsı aramaya başladım. Kayıp kişinin kim olduğunu bilmeden aramaya katıldım.

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“İSMİMİ DUYUNCA SOĞUK TER DÖKÜLDÜ”

Bir süre sonra Beyhan Mutlu'yu aradıklarını söylediler. İsmimi duyunca soğuk ter döküldü. Beyhan Mutlu'nun ben olduğunu söyledim ama aramaya devam ettiler. Bana inanmadılar. Mesut arkadaşım beni görünce durum ortaya çıktı. Bir anda ortalık karıştı. Onlarla beraber yarım saatten fazla aramalara katıldım. Benim olduğumu bilince ekipler, gülümsediler.





“OLAN OLDU DÜNYA UMURUMDA DEĞİL”

Çok şaşırdım. Aniden başımıza böyle bir şey geldi. Hayatımda böyle bir olay olmadı. Olaydan sonra hep çalıştım. Hiç haber okumadım. Burada telefon çok çekmiyor. İnşaatta çalışıyorum. Kayıp olayında bana destek veren Jandarma Komutanlığı ekiplerine ve arama kurtarma ekiplerine teşekkür ediyorum. Bütün dünyaya selamlar. Olan oldu dünya umurumda değil."

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