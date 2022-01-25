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    Dünyaca ünlü star Inna, Çorlu’da mahsur kaldı

    Yeni şarkısı ‘Up’ın promosyon çalışmaları için Romanya'dan Türkiye’ye gelmek için yola çıkan dünyaca ünlü şarkıcı Inna'nın uçağı, İstanbul’u felç eden kar fırtınası nedeniyle Çorlu’ya indi.
    • İHA
    • 25.01.2022 - 15:29
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    Dünyaca ünlü star Inna, Çorlu’da mahsur kaldı

    Romanya'dan Türkiye’ye gelmek için yola çıkan dünyaca ünlü şarkıcı Inna'nın uçağı, İstanbul’a iniş yapamayınca Çorlu’ya inmek zorunda kaldı.

    İstanbul’da çeşitli TV ve radyo programlarına katılması beklenen Inna’nın programı kar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

    "TÜRKİYE'DE BİR YERDE GÜVENDEYİM"

    Hava şartları nedeniyle Çorlu'ya inmek zorunda kalan Inna, Instagram hesabında paylaştığı fotoğrafında "Bu fotoğrafta İstanbul'da olduğumu göstermeliydim. Ama olmadı. Türkiye'de bir yerde güvendeyim. Fakat yorgunum" dedi.

    Ayrıca Ina’nın sosyal medyada Çorlu diye Çorum yazması dikkatlerden kaçmadı.

    Dünyaca ünlü star Inna, Çorlu’da mahsur kaldı #1

    Dünyaca ünlü star Inna, Çorlu’da mahsur kaldı #2

    Dünyaca ünlü star Inna, Çorlu’da mahsur kaldı #3

    Dünyaca ünlü star Inna, Çorlu’da mahsur kaldı #4


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