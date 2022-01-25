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Dünyaca ünlü star Inna, Çorlu’da mahsur kaldı

Dünyaca ünlü star Inna, Çorlu’da mahsur kaldı

Yeni şarkısı ‘Up’ın promosyon çalışmaları için Romanya'dan Türkiye’ye gelmek için yola çıkan dünyaca ünlü şarkıcı Inna'nın uçağı, İstanbul’u felç eden kar fırtınası nedeniyle Çorlu’ya indi.