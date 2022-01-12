Dünyanın en saçma binası olarak bilinen Kahramanmaraş'taki Özel İdare İş Merkezi binasının yıkımının, 3 ay süreceği belirtildi.

Kahramanmaraş’ta, görselliği ve çok fonksiyonlu olmaması nedeniyle eleştirilere neden olan ve arama motoru Google'da ‘dünyanın en saçma binası’ olarak ilk sırada çıkan 18 katlı Özel İdare İş Merkezi'nin yıkımına başlandı.

Yıkımı 3 ay sürecek olan binanın yerine, 1500 araçlık otopark ve meydan yapılmasının planlandığı belirtildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Google'da "Dünyanın en saçma binası" ve "Dünyanın en ucube binası" olarak çıkan yapının, yaklaşık 30 yıl önce Özel İdare İş Merkezi olarak inşa edildiğini ancak sürekli tartışma konusu olduğunu belirtti.

Binanın fonksiyonel olmadığını ve diğer yapıların silüetini bozduğunu anlatan Güngör, tarihi dokuyla da uyumlu olmaması gibi nedenlerle hep eleştirildiğine işaret etti.

Yapının dönüştürülmesi, daha fonksiyonel hale getirilmesi veya cephe iyileştirmesi için inceleme başlattıklarını anlatan Güngör, yaptıkları ankette yıkılıp dönüştürülmesi fikrinin öne çıktığını söyledi.

'Dünyanın en saçma binasının' yıkımı 3 ay sürecek VİDEO



"TARİHİ DOKUMUZLA DA BÜTÜNLEŞİK BİR ALAN"

Güngör, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile görüşmeleri sonucu 40 dönümlük alan üzerinde daha geniş bir çalışma yapılmasına karar verdiklerini dile getirerek şunları şu ifadeleri kullandı:

"Buradaki hem kamu yapıları hem de özel mülkiyete konu yapılar son deprem yönetmeliğindeki standartları karşılamadığı gibi birçoğu da ekonomik ömrü dolan yapılar. Burası Kahramanmaraş'ın kalbi ve en merkezi yerlerinden birisi. Özellikle Trabzon Caddemize cepheli. Binanın yıkılması, 40 dönümlük alanın dönüştürülmesi ve tarihi dokumuza uygun alanın oluşturulması ile ilgili projemizi başlattık.





Burada yaklaşık 60 bin metrekarenin üzerinde yapı var. Yeni projemiz de 40 bin metrekareyi geçmediği gibi aynı zamanda bu meydanda 1500 araçlık otopark da var. Çünkü merkezde en büyük sıkıntılarımızdan biri de otopark sorunu. Bu alan tarihi dokumuzla da bütünleşik bir alan. Hemen yanımızda Kapalı Çarşı, Ulu Cami ve kale ile bütünleşik bir alan. Bu dönüşüm aynı zamanda civardaki yerlere de dönüşüm etkisi yapacak."





YIKIM İÇİN BÜTÇE AYRILMADI

Güngör yıkım için bütçe ayırmadıklarını, aksine yüklenici firmadan 6 milyon 600 bin lira alacaklarını, 3 ay içerisinde yıkımın tamamlanmasının ardından alanda hayata geçirilecek projenin şehre çok yakışacağını söylerine ekledi.

KENT SAKİNLERİ BİNANIN YIKILMASINDAN MEMNUN

Kent sakinlerinden İsmail Kazan, 15 yıldır günün yarısını apartmanın önünde geçirdiğini, kente gelen turistlerin olumsuz eleştirileri karşısında moralinin bozulduğunu söyledi.

Mehmet Fatih Baltutan, yapının yerinin meydan olması halinde daha güzel bir görünüme kavuşacağını düşündüğünü dile getirdi. İsmet Gedikli de yaklaşık 30 yıldır Kahramanmaraş'ta yaşadığını aktararak, "Şehir çok daha güzel bir görünüme kavuşacak. Turistler açısından da daha iyi olacaktır. Burası daha kullanışlı hale gelecek, araç ve yaya trafiği rahatlayacak. Her bakımdan daha iyi olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Demet Kazan ise alana meydan yapılacağı için çocukları adına mutlu olduğunu, artık camı açtığında şehri görebileceğini ifade etti.