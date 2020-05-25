Dur ihtarına uymadı, kaçtığı evinde polisle tartıştı

En Son Haber

Muğla'nın Menteşe İlçesi'nde kaza yerinden hızla geçen sürücü dur ihtarına uymayarak kaçtığı evinde de polise direndi, ancak cezadan kurtulamadı.

Muğla’nın Menteşe İlçesi Akyol Pazar yeri civarında trafik kazası meydana geldi. 112 Acil çağrı merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

DUR İHTARINA UYMADI

Kaza yerine gelen trafik polisleri olay yerinde inceleme yaparken, trafik kazasının meydana geldiği yolda 48 NH 116 plakalı aracıyla giden D.D isimli şahıs (33), polisin dur ihtarına uymadı.

POLİSTEN KAÇTI, EVİNİN BALKONUNDAN TARTIŞTI

Polisten kaçan şahıs, aracını evinin önüne bırakarak dairesine çıktı. Polis ekiplerinin şahsın yerini tespit etmesinin ardından aşağıya inmeyi red etti. Daha sonra olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğünden takviye ekipler sevk edildi.

3 AYRI KUSURDAN 5 BİN LİRA CEZA YEDİ

Polise direnen şahsa alkolmetre üflemeyi reddetmekten 3 bin 516 lira, polise mukavemetten 1228 lira, dur ihtarına uymamaktan 288 lira, toplam 5 bin 32 lira ceza kesilirken, otomobil ise çekici vasıtasıyla çekildi.