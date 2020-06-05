Dolar
6.7599
0.1051%
Euro
7.6618
0.0509%
Altın
1711.44
-0.1615%
Borsa
109536.92
0%
G. Altın
372.307
0.0464%
Bitcoin
66299.41
0.589%
17ºC
İstanbul
Güneşli 17 C

    Düşen bıçağı, bacağını yaraladı

    Zonguldak'ta otomobiline binerken düşürdüğü bıçağın bacağına saplanması nedeniyle yaralanan okul müdürü R.Ş., hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 05.06.2020 - 06:00
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Düşen bıçağı, bacağını yaraladı

    Beycuma'da alışveriş yaptıktan sonra otomobiline binen okul müdürü R.Ş.'nin, iddiaya göre düşürdüğü meyve bıçağı bacağına saplandı.

    SAĞLIK DURUMU İYİ

    Yaralanan R.Ş., ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahaleden sonra Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan R.Ş.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

    Görüş Bildir