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Düşen bıçağı, bacağını yaraladı
Zonguldak'ta otomobiline binerken düşürdüğü bıçağın bacağına saplanması nedeniyle yaralanan okul müdürü R.Ş., hastaneye kaldırıldı.
- DHA
- 05.06.2020 - 06:00
Beycuma'da alışveriş yaptıktan sonra otomobiline binen okul müdürü R.Ş.'nin, iddiaya göre düşürdüğü meyve bıçağı bacağına saplandı.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Yaralanan R.Ş., ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahaleden sonra Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan R.Ş.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.