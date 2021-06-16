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    Duygu Delen davasında sanığa ev hapsi şartıyla tahliye kararı

    Gaziantep'te 17 yaşındaki Duygu Delen'in balkondan düşüp hayatını kaybettiği olaya ilişkin görüşen davada karar çıktı. Yargılanan sanık Mehmet Kaplan, ev hapsi şartıyla tahliye edildi.
    • DHA
    • 16.06.2021 - 18:19
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    Duygu Delen davasında sanığa ev hapsi şartıyla tahliye kararı

    17 yaşındaki Duygu Delen, 13 Ağustos günü 20 yaşındaki katil zanlısı Mehmet Kaplan'ın 4'üncü katındaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti.

    Batıkent Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katındaki evinin penceresinden henüz bilinmeyen bir nedenle düşen Delen olay yerinde hayatını kaybederken polis, katil zanlısı Mehmet Kaplan tutuklanmıştı.

    EV HAPSİ ŞARTIYLA TAHLİYE EDİLDİ

    Hakkında 'kasten öldürme', 'cinsel istismar', 'yağma' ve 'hakaret' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 32 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan erkek arkadaşı Mehmet Kaplan, bugün görülen 4'üncü duruşmada 'ev hapsi şartıyla' tahliye edildi.

    Gaziantep'te pencereden düşen Duygu hayatını kaybetti VİDEO ARŞİV

    Duygu Delen davasında sanığa ev hapsi şartıyla tahliye kararı #1

    Duygu Delen davasında sanığa ev hapsi şartıyla tahliye kararı #2

    Duygu Delen davasında sanığa ev hapsi şartıyla tahliye kararı #3

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