Duygu Delen olayında davanın seyrini değiştirecek gelişme

Delen Ailesi'nin avukatı Önder Alkurt, Mehmet Kaplan'ın kanında ve idrarında uyuşturucu tespit edildiğini bildirdi.

Gaziantep’te apartmanın 4. katından düşerek hayatını kaybeden 17 yaşındaki lise öğrencisi Duygu Delen’in ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

13 Ağustos'ta Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'nde Delen’in ölümüne sebep olmakla suçlanan Mehmet Kaplan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Delen Ailesi'nin avukatı Önder Alkurt, yaptığı açıklamada, Kaplan'ın kanında ve idrarında uyuşturucu tespit edildiğini söyledi.

"DAVANIN SEYRİ DEĞİŞECEK"

Avukat Alkurt, İstanbul'da Adli Tıp raporunda yapılan incelemede Mehmet Kaplan'ın kanında alkolün ötesinde uyuşturucu bulunduğunu söyledi.

Bilirkişi raporunun incelendiğini belirten Öndert Alkurt, "Bu çok önemli bir gelişme. Davanın seyrini değiştirecek bu gelişmenin detayları daha sonra ayrıntılarıyla kamuoyuna duyurulacaktır." ifadelerini kullandı.

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