Duygu Delen'in erkek arkadaşı hakkında yeniden tutuklama kararı

Gaziantep'te Duygu Delen'i (17) kasten öldürme ve cinsel istismar suçlarından yargılanan, geçen hafta ev hapsi şartıyla tahliye edilen Mehmet Kaplan'ın (21) yeniden tutuklanmasına karar verildi.

Gaziantep Batıkent Mahallesi'nde, 13 Ağustos 2020 tarihinde meydana gelen olayda Duygu Delen, 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın evinin balkonundan düşüp hayatını kaybetmişti.

Mehmet Kaplan, tartıştığı kız arkadaşının intihar ettiğini ileri sürerken, Duygu Delen'in cinayete kurban gittiğinin iddia edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 32 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİYLE DAVA AÇILMIŞTI

Olayın ardından gözaltına alınan Mehmet Kaplan, 'kasten öldürme', 'cinsel istismar', 'yağma' ve 'hakaret' suçlamasıyla tutuklandı ve hakkında, 'ağırlaştırılmış müebbet' ve 32 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

EV HAPSİ ŞARTIYLA TAHLİYE EDİLDİ

10 aydır tutuklu bulunan Mehmet Kaplan, devam eden davanın 16 Haziran'da görülen 4'üncü duruşmasında, mahkeme heyeti tarafından 'ev hapsi' şartıyla tahliye edildi.

AİLESİ KARARA İTİRAZ ETTİ

Mehmet Kaplan'ın tahliyesinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı ve Duygu Delen'in ailesi, karara itirazda bulundu.

MAHKEME TEKRAR TUTUKLANMASINA KARAR VERDİ

Başvuruyu değerlendiren üst mahkeme olan 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi, itiraz talebini yerinde bularak; mevcut delil durumu ve sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak, sanık Mehmet Kaplan'ın tekrar tutuklanmasına yönelik karar verdi.

CEZAEVİNE TESLİM EDİLECEĞİ BELİRTİLDİ

Kararın tebliğ edilmesinin ardından güvenlik güçlerinin Mehmet Kaplan'ı ev hapsi için bildirdiği adresten alarak cezaevine teslim edeceği belirtildi.