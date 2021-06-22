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    Duygu Delen'in erkek arkadaşı hakkında yeniden tutuklama kararı

    Gaziantep'te Duygu Delen'i (17) kasten öldürme ve cinsel istismar suçlarından yargılanan, geçen hafta ev hapsi şartıyla tahliye edilen Mehmet Kaplan'ın (21) yeniden tutuklanmasına karar verildi.
    • DHA
    • 22.06.2021 - 22:44
    • Güncelleme : 22.06.2021 - 23:05
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    Duygu Delen'in erkek arkadaşı hakkında yeniden tutuklama kararı

    Gaziantep Batıkent Mahallesi'nde, 13 Ağustos 2020 tarihinde meydana gelen olayda Duygu Delen, 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın evinin balkonundan düşüp hayatını kaybetmişti.

    Mehmet Kaplan, tartıştığı kız arkadaşının intihar ettiğini ileri sürerken, Duygu Delen'in cinayete kurban gittiğinin iddia edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

    AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 32 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİYLE DAVA AÇILMIŞTI

    Olayın ardından gözaltına alınan Mehmet Kaplan, 'kasten öldürme', 'cinsel istismar', 'yağma' ve 'hakaret' suçlamasıyla tutuklandı ve hakkında, 'ağırlaştırılmış müebbet' ve 32 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

    Duygu Delen in erkek arkadaşı hakkında yeniden tutuklama kararı #1

    EV HAPSİ ŞARTIYLA TAHLİYE EDİLDİ

    10 aydır tutuklu bulunan Mehmet Kaplan, devam eden davanın 16 Haziran'da görülen 4'üncü duruşmasında, mahkeme heyeti tarafından 'ev hapsi' şartıyla tahliye edildi.

    Duygu Delen in erkek arkadaşı hakkında yeniden tutuklama kararı #2

    AİLESİ KARARA İTİRAZ ETTİ

    Mehmet Kaplan'ın tahliyesinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı ve Duygu Delen'in ailesi, karara itirazda bulundu.

    Duygu Delen in erkek arkadaşı hakkında yeniden tutuklama kararı #3

    MAHKEME TEKRAR TUTUKLANMASINA KARAR VERDİ

    Başvuruyu değerlendiren üst mahkeme olan 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi, itiraz talebini yerinde bularak; mevcut delil durumu ve sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak, sanık Mehmet Kaplan'ın tekrar tutuklanmasına yönelik karar verdi.

    Duygu Delen in erkek arkadaşı hakkında yeniden tutuklama kararı #4

    CEZAEVİNE TESLİM EDİLECEĞİ BELİRTİLDİ

    Kararın tebliğ edilmesinin ardından güvenlik güçlerinin Mehmet Kaplan'ı ev hapsi için bildirdiği adresten alarak cezaevine teslim edeceği belirtildi.

    Duygu Delen in erkek arkadaşı hakkında yeniden tutuklama kararı #5

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