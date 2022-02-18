Duygu Delen'in ölümüne ilişkin davada savcı mütalaasını açıkladı

Duruşma savcısı, sanık "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan beraatini, "çocuğun kasten öldürülmesi", "hakaret" ve "konutta yağma" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Gaziantep'te 13 Ağustos 2020'de Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın 4'üncü katından bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kişinin 17 yaşındaki Duygu Delen olduğu belirlenmişti.

Evde bulunan Mehmet Kaplan (20) tutuklanmıştı.

EVİNDE KEŞİF YAPILDI

Mehmet Kaplan hakkında "çocuğun kasten öldürülmesi" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "hakaret" ve "konutta yağma" suçlarından çeşitli oranlarda ceza istemiyle açılan davada mahkeme keşif kararı vermiş ve olay yeri inceleme uzmanı, fizik mühendisi, adli tıp uzmanı ve bilgisayar teknolojisi uzmanından oluşan heyet, 19 Mart'ta olayın meydana geldiği sanık Mehmet Kaplan'ın evinde keşif yapmıştı.

22 HAZİRAN’DA TUTUKLANDI

Tutuklu sanık Mehmet Kaplan'ın 16 Haziran'da "ev hapsi" kararıyla tahliyesine karar verilmiş, Cumhuriyet Başsavcılığınca karara itiraz edilmişti.

İtirazı değerlendiren 11. Ağır Ceza Mahkemesinin kararıyla ikametinde gözaltına alınan sanık 22 Haziran'da tutuklanmıştı.

YARGILAMA SÜRÜYOR

Duygu Delen'in ölümüyle ilgili "çocuğun kasten öldürülmesi", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "hakaret" ve "konutta yağma" suçlarından dava açılan tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Mehmet Kaplan tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile bağlandı.

"ZİNCİRLEME ŞEKİLDE NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMAR" SUÇUNDAN BERAAT TALEBİ

Duruşmaya Duygu Delen'in annesi Şenel, babası Bülent Delen, kardeşleri ve taraf avukatlarının yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, KADEM ve Ankara Barosu temsilcileri katıldı.

Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, olayın kaza olup olmadığı, sanığın maktulü iterek veya atarak kasten öldürme suçunu işleyip işlemediğine dair yargılamanın yapıldığını hatırlatarak, sanığın "zincirleme şekilde nitelikli cinsel istismar" suçundan beraatine karar verilmesini talep etti.

GEÇMİŞTE DE DARP UYGULADI

Sanığın "Hakaret" ve "konutta yağma" suçlarından cezalandırılmasına isteyen savcı, Mehmet Kaplan'ın uyuşturucu kullandığı, öfke kontrolü sorunu olduğu ve kıskançlık sebebiyle maktüle geçmişte de darp uyguladığını, kontrolünü kaybettiğini, maktulün boğazını sıktığını, darbettiğini ifade ederek üzerine atılı "çocuğu kasten öldürme" suçunu işlediğini değerlendirerek cezalandırılmasını talep etti.

“BENİ ÇİĞNEMEDEN SERBEST KALAMAZSIN”

Söz alan Duygu Delen'in annesi Şenel Delen, “Çocuğumu geri versin, ben çocuğumun ayağı taşa değse üzülürken, o paramparça etti. Her gün beyin hücrelerimi öldürdü, adalet yerini bulsun, beni çiğnemeden serbest kalamazsın. Benim çocuğumu toprağa verdim, o orada nefes alıyor.” dedi.

MAHKEME BAŞKANI: İFADELERİNE DİKKAT ET

Sanık Mehmet Kaplan savunması sırasında mahkemenin baskı altında olduğunu öne sürünce Başkan Yıldız, “Kimse mahkemeleri baskı altına alamaz. Mahkemelerle ilgili ifadelerine dikkat et.” diyerek sanığı uyardı.

“KENDİLERİNİ HAKLI GİBİ GÖSTERİYORLAR”

Sanık, devamında şöyle savunma yaptı:

“Keşke şu an benim canım alınmış olsaydı da şu iğrenç manzarada kalmasaydım. Duygu'nun ismini ağzına almaması gerekenler reklam peşinde. Ben hayatımı burada bitirsem bile belki ailelerinin içi soğumayacak. Kendilerini haklı gibi gösteriyorlar. 15 aydır dört duvar arasında tek başımayım. Bütün ülke olarak insan haklarına karşı çok duyarlı çok merhametliyiz ya 14 gün karantinada kalamazken ben 15 aydır dört duvar arasında kalıyorum. Keşke Duygu beni de alıp götürseydi de orada haklı olarak kazanırdım.”

ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.