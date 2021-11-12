Düzce depreminin üzerinden 22 yıl geçti: Acılar hala taze

Depremde 5 çocuğunu ve 10'dan fazla yakınını kaybeden Mustafa Çillioğlu, "İnsanın geçmişini unutması, çocuklarını unutması mümkün değil. Çocuklarımın en küçüğü 1 yaşındaydı" dedi.

12 Kasım 1999 yılında Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde 18:57'de tam 30 saniye süren 7.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Düzce ve Bolu'yu etkileyen bu deprem, onlarca insanın hayatını kaybetmesine neden oldu.

Düzce'de 710, Bolu'da ise 48 kişinin yaşamını yitirdiği depremin 22'nci yıl dönümünde yakınlarını kaybedenler, Kaynaşlı ilçesindeki Deprem Şehitliği'ni ziyarete geldi.

ACILAR İLK GÜNKÜ GİBİ TAZE

Depremzedeler, yakınlarına dua edip onları andı. Yakınlarını kaybeden depremzedeler acılarının 22 yıl geçmesine rağmen ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi.

"ÇOCUKLARIMIZI ORADA BİZİ BEKLİYOR"

Depremde 5 çocuğunu ve 10'dan fazla yakınını kaybeden Mustafa Çillioğlu, "İnsanın geçmişini unutması, çocuklarını unutması mümkün değil. Çocuklarımın en küçüğü 1 yaşındaydı, en büyüğü 19 yaşındaydı. Elbette ki sıkıntılı günler geçirdik.

Ama Allah'tan sabır diledik. Ondan geldik ona gideceğiz. Çocuklarımız orada bizi bekliyor. Biz inşallah onların gideceği yeri hak ederek bu dünyamızı mamur ederiz.

Çocuklarımızla beraber olur, ellerini tutup onları gittiği yere gitmektir bütün arzumuz. 5 çocuğum vefat etti, 1 oğlum 1 kızım onlar sağlar. Onlar evde değildi, dışarıdaydılar. Eşim kurtuldu. Ben yurt dışındaydım. Eşim evdeydi.

TIR'cılık yapıyordum. Orada aldım haberi. Hemen aynı gün dönemedik. 2 gün sonra gelebildik. Bu durumla karşılaştık. Allah kimseye bu tür acılar yaşatmasın." dedi.